Флаг Украины взвился на одной из вершин Крыма в годовщину оккупации

Активисты движения "Желтая лента" в 10-ю годовщину российской оккупации Крыма подняли украинский флаг. Наш флаг взвился на одной из вершин полуострова.

Вскоре сине-желтый флаг будет возвышаться над всем полуостровом. Об этом активисты "Желтой ленты" написали в своем телеграм-канале.

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Флаг Украины взвился на вершине горы в Крыму

Активисты подняли украинский флаг на одну из вершин крымских гор в День крымского сопротивления российской оккупации.



Активисты подняли украинский флаг на одну из вершин крымских гор / Фото "Желтая лента"

Они выразили уверенность, что Крым будет свободным от россиян, и они готовы оказывать сопротивление столько сколько нужно.



Флаг Украины подняли в Крыму / Фото "Желтая лента"

10 лет российской оккупации, мы продолжаем напоминать рашистам, что Крым – это Украина!,

– говорится в сообщении "Желтой ленты".

В движении "Желтая лента" отметили, что вскоре мы увидим как сине-желтый флаг возвышается над всем полуостровом.

День сопротивления вражеской оккупации