Рискуют, но помогают: Зеленский поздравил с Днем спасателя и показал трогательное видео

В Украине 17 сентября отмечают День спасателя. Владимир Зеленский поздравил наших профессионалов с этим праздником.

Глава государства подчеркнул, что это люди, которые рискуют собой, но помогают другим. Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

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Что сказал Зеленский в поздравлении спасателям

Владимир Зеленский отметил, что в этот день профессиональный праздник всех спасателей ГСЧС Украины. Как подчеркнул украинский лидер, это люди, которые прибывают на места обстрелов одними из первых.

Наши спасатели всегда там, где нужны больше всего. Спасибо за вашу смелость! Спасибо за то, что спасаете жизни наших людей!

– написал президент.

К своему поздравлению глава Украины также прикрепил трогательное видео. На кадрах показано, как наши спасатели помогают украинцам на местах обстрелов или пожаров.

Зеленский показал работу спасателей в Украине / Видео с фейсбука президента Украины

К слову, ранее в ГСЧС сообщали, что во время выполнения служебных обязанностей трагически оборвалась жизнь нашего коллеги – 43-летнего Дениса Борбита, начальника пиротехнического отделения ГСЧС Киевской области. Спасатель работал в службе с 2016 года.