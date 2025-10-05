Об этом пишет 24 Канал.

Учитель, который защищает Украину

Россияне уничтожили почти 4 тысячи учебных заведений. Враг стремится, чтобы наши дети не имели украинской идентичности.

Андрей один из тех, кто стал на защиту Украины. Его город Лисичанск оказался под оккупацией, а он не колеблясь пошел в армию. До этого преподавал химию в лицее.

Решение было принято почти сразу... Был первым мобилизованным в 24-й бригаде,

– рассказал военный.

Теперь Андрей защищает Донецкую область в должности командира пушки в артиллерийском дивизионе Королевской бригады.

Конечно, военный с удовольствием вернулся бы к преподаванию и мечтает об этом. Сейчас он не теряет контакта со школой.

"И ученики пишут, и поддерживаем контакт с учителями. Созваниваемся несколько раз в месяц", – поделился Андрей.

Однако после пережитых событий Андрей признается, что хотел бы преподавать не только химию, но и учить детей тому, что может пригодиться в условиях войны: владение оружием, тактической медицины, ориентирования на местности.

Учитывая собственный военный опыт ученикам в выборе профессии рекомендует учитывать современные реалии и потребности государства. И главное пожелание от него – "Старайтесь, развивайтесь,... любите Украину!"

Учитель-защитник Андрей рассказывает о службе и мечтах: смотрите видео

Кто еще из учителей пошел на фронт?

Учитель из Кропивницкого Александр Сухоручко в 2022 году получил награду национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2022. Из-за того, человек он стал на защиту Украины ему почетно предоставили награду в номинации "Учитель-защитник".

Также на войну пошли педагоги, которые сознательно сменили образовательный фронт на военный и теперь вместо учить детей, уничтожают врагов Украины. Это Федор Шандор, Виктор Руссу, Владимир Сокол, Ярослав Лысенко, Елена Зинченко, Роман Паламарчук, Эдуард Фисун, Виталий Хоптяр, Иван Фастов, Сергей Хараху.