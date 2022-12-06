Гордимся, восхищаемся, благодарим: по случаю Дня ВСУ Зеленский опубликовал трогательный ролик

Во вторник, 6 декабря, отмечают День Вооруженных Сил Украины. Поздравил с праздником наших военных президент Владимир Зеленский.

Он выложил в сеть трогательное видео. Ролик едва длится одну минуту, но ясно и ярко демонстрирует, кто защищает нашу страну от врага и отправляет его на тот свет.

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Это наша семья, мы все – ВСУ

Видеопоздравления – нарезка из роликов с украинскими военными. Она сопровождается закадровым детским голосом. Мальчик рассказывает, что в кадр попал его отец, сосед, отец друга, учитель по английскому языку, брат. Таким образом, нам в очередной раз напомнили, что наше государство защищают все без исключения. И это подчеркивают слова, которые появятся в конце: "Это наша семья. Мы все – ВСУ".

Наши Вооруженные Силы защищают родную землю, что дает сильнейшую мотивацию из возможных. Сражаются за свободу, а это всегда умножает всякую силу. Отстаивают правду, а потому и будущее Украины,

– добавил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский поздравил ВСУ с праздником: смотрите видео

Президент Украины подчеркнул, что мы гордимся, восхищаемся и благодарим каждого и каждую. Тех, кто отстаивает наше государство от врага.

Залужный тоже поздравил ВСУ

Украинское войско с праздником поздравил главнокомандующий Валерий Залужный. Он обратился к солдатам, сержантам, офицерам, работникам и ветеранам Вооруженных Сил.

Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу,

– подчеркнул Залужный.

В своем поздравлении он также пожелал раненым воинам скорейшего восстановления. А вот тем, кто в строю – сил и стойкости, вдохновения и радости, победного мира.

Поздравления из Офиса Президента

Присоединился к поздравлениям также глава ОП Андрей Ермак. Он также выразил благодарность всем, кто защищает Украину.

Украинский народ и армия – это формула победы. Основа нашей государственности. Мы уничтожим врага, выйдем на границы 1991 года. Никогда не забудем тех, кто погиб в борьбе за независимость. Вы защищаете свое. И за это вам вечная слава,

– подчеркнул он.

В своем поздравлении глава ОП добавил, что украинцы – нация несокрушимых.

Редакция 24 канала также благодарна каждому и каждой, кто защищает Украину от российской агрессии. А тех, кто в тылу, мы призываем не прекращать донатить на нужды армии. Помните, что каждая ваша гривна очень ценна и может спасти жизнь украинского защитника или защитницы!