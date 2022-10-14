Чтобы знали свое место в саду вишневом возле хаты: как Россия "выбивала" из украинцев дух воинов

Нам так долго вбивали в головы, что мы нация хлеборобов, что мы сами поверили в это.

Миф о "нации хлеборобов"

Это был еще один миф российской пропаганды для нашего усмирения. Он создан, чтобы мы не рыпались и знали свое место в саду вишневом возле хаты.

Советуем Победа не так далеко, как кажется, или Почему пора забыть тезис "в России всего еще очень много"

Наследники победителей

Почти все райцентры Полтавщины, которые сейчас являются центрами хлеборобства, – сотенные казацкие городки, образовавшиеся как форпосты Руси на приграничных землях.

Наши предки побеждали врагов. Поэтому мы сейчас живем на этой земле. Современные титаны Украины из ВСУ не просто достойны их наследия, а бъют врага, которого еще не видела эта земля.

Важно Оккупанты приняли самое тупое решение и ускорили "могилизацию"

Московия будет не просто остановлена. Она прекратит свое существование. Это наша историческая миссия и ключ к безопасности украинской нации.

Мы обязательно победим. С нами правда, сила, воля. Поздравляем всех защитников и защитниц Украины с праздником Покрова!

Важно – сводка с фронта на 234 день полномасштабной войны: смотрите видео