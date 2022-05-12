"Денацификация" жилья: 50 домов повреждены в результате ракетного удара на Запорожье

Враги 11 мая враги обстреляли ракетами поселок Камышеваха Запорожского района. Погиб местный житель, еще трое получили ранения. В результате обстрела повреждены или вообще разрушены 50 домов.

Офис генпрокурора проводит расследование. Уголовное производство было начато за нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

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Враги обстреляли жилой квартал поселка

Прокуроры отметили: враг попал вовсе не в военные объекты, а в жилой квартал поселка. Российская ракета отняла жизнь у 50-летнего местного жителя.

Россияне запустили крылатую ракету по Запорожью

Отметим, что уже 12 мая русские войска ударили крылатой ракетой по самому Запорожье. Сразу после "прилета" вспыхнул пожар. Детали обстрела не сообщили, вероятно, что горело частное здание.

СБУ предотвратила теракт в Запорожье

Когда в Запорожье очевидцы сообщили об услышанных взрывах, сигнала о воздушной опасности не было.

Взрыв в центральной части Запорожья предотвратила СБУ. Сотрудники Службы безопасности задержали жителя Днепра, который планировал устроить теракт. Диверсант смастерил взрывное устройство самостоятельно и замаскировал взрывчатку под костыль. Более того, он начинил его гвоздями и болтами.

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Ситуация в Запорожье: последние новости

Во временно оккупированном Бердянске россияне захватили местное радио. Также оккупанты мародерят на местных предприятиях.

Есть и информация о том, что российские войска начали глушить в Запорожье мобильную связь. Вероятно, таким образом они не хотят, чтобы ВСУ узнали перемещение их подразделений.

Под почти постоянным обстрелом в последние 3 суток находится Орехово. Поэтому в городе ввели длительный комендантский час.

Оккупанты бьют по жилым кварталам, гражданской инфраструктуре, также они попали в элеватор.

В Орехове есть погибшие и травмированные.

На оккупированных частях области россияне не прекращают попыток затащить в школу местных детей. Конечно, обучение им предлагают по своей "системе" и на русском языке.

Захватчики не хотят, чтобы из оккупации уезжали люди, поэтому активно распространяют фейки о том, что выезд в направлении областного центра невозможен. Более того, россияне угрожают гражданским людям насилием.

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