Денег пока нет: Резников рассказал, как хочет повысить зарплату военных

Алексей Резников заявил, что сейчас работают над тем, чтобы повысить денежное обеспечение воинам. Министр пояснил, что средняя зарплата украинского военнослужащего составляет 10,2 тысяч гривен.

Он заявил, что хочет увеличить зарплату "как минимум на 30%". Соответствующее заявление министр сделал во время часа вопросов правительству в парламенте 3 декабря.

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Минобороны хочет поднять зарплаты военным, но денег нет

Алексей Резников заявил, что на первый план должна выйти "прозрачная система управления карьерой военного, которая привязана не к должности, а к воинскому званию".

По словам министра, к званию также должна быть привязана базовая ставка. Также будут пересмотрены штатно-должностные категории: "Чтобы работу лейтенантов или капитанов не выполняли полковники".

Глава Минобороны заявил, что:

"Сегодня в среднем солдат получает 10 тысяч 200 гривен;

а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14 тысяч 300 гривен".

Поэтому как минимум моя задача на 30% увеличить такую ​​возможность,

– заявил Резников.

Глава Министерства обороны заявил: "Для того, чтобы это произошло в 2022 году, нужно плюс 18 миллиардов гривен. Их, к сожалению, сегодня в госбюджете нет, поэтому мы будем искать компромиссные решения: в течение 3 лет выстроим модель понятную, прозрачную, а самое главное – справедливую".

Более того, министр обороны объяснил, что в 2022 году бюджет Минобороны будет самым большим за всю историю независимой Украины:

объем расходов по сравнению с первым чтением увеличен на 2,5 миллиарда гривен;

в целом бюджет составит более 148 миллиардов гривен.

Это, по словам министра, позволит гарантировать людям выплату денег и некоторые повышения. Алексей Резников пояснил, что внедрение реформы займет не менее 3 лет.

Кратко о заявлениях по зарплате военнослужащим