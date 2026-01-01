"Нужна значительная финподдержка": Свириденко отреагировала на петицию о вознаграждении для военных

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала петицию с просьбой ввести ежегодное прогрессивное вознаграждение за каждый год участия в войне. Она подчеркнула, что такой шаг потребует значительного дополнительного финансирования.

Об этом говорится в ответе премьер-министра на петицию, пишет 24 Канал.

Как Свириденко высказалась о вознаграждении для военных?

По ее словам, правительство понимает необходимость улучшения мотивации для украинских бойцов. Решению этого вопроса в Кабмине придают приоритет.

Юлия Свириденко также заверила, что Министерство обороны вводит поэтапный план внедрения новой контрактной модели прохождения военной службы, которая предусматривает усиленные стимулы для военнослужащих.

В частности, речь идет об увеличении размера денежного обеспечения для тех, кто будет заключать обновленный контракт. Сейчас Кабинет Министров работает над нормативным оформлением этой инициативы.

Правительство полностью поддерживает необходимость внедрения справедливой оценки вклада каждого Защитника и Защитницы Украины в защиту государства в условиях военной арпесии российской федерации против Украины,

– подчеркнула она.

В то же время она отметила, что внедрение предложенных изменений требует значительных дополнительных расходов из государственного бюджета.

Учитывая это, по словам Свириденко, вопрос усиления мотивации граждан к прохождению военной службы будет рассматриваться комплексно с учетом финансовых возможностей страны и первоочередных потребностей сектора безопасности и обороны.

Денежные выплаты военным: последние новости