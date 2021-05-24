Деньги для Лукашенко не проблема, Путин всегда даст, – Яковенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко финансово зависит от Владимира Путина. У него нет проблем с тем, что белорусская экономика не досчитается нескольких миллионов или миллиардов долларов.

Такое мнение в эфире программы "Между прочим" высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Лукашенко якобы "сидит на шее" у главы Кремля.

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Лукашенко и Путин

По его мнению, Путин пытается "выдавить" из Лукашенко признание статуса Крыма. Самопровозглашенный президент Беларуси до сих пор не отреагировал на оккупацию украинского полуострова.

В любой момент он (Лукашенко – 24 канал) обратится к Путину. И Путин даст ему столько денег, столько надо,

– заверил журналист.

Проблемы белорусов из-за задержания Протасевича

Европейский Союз может ввести новые санкции против Лукашенко из-за беспрецедентного задержания журналиста Романа Протасевича. Кроме того, в Офисе Президента Украины сообщили о возможной приостановке авиасообщения с Беларусью.

. Оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали в Беларуси 23 мая. Для этого самолет из Афин в Вильнюс, которым он летел, внепланово посадили в Минске.

Однако, по словам Яковенко, Лукашенко чувствует себя абсолютно спокойно. Определенные проблемы будут испытывать белорусы, которые не смогут летать и окажутся окончательно закрытыми в концлагере, построенном Лукашенко, как пояснил журналист.

Также он подчеркнул, что для Лукашенко нехватка продуктов питания не будет незаметной. "На содержание силовиков Путин всегда денег даст", – добавил Яковенко.