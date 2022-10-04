"Деньги на армию превратились в дома на Кипре": почему провалилась российская мобилизация
После объявления Путиным "частичной" мобилизации, россияне начали массово бежать из России. Особенно мужчины. Есть и те, которых удалось схватить, чтобы отправить на фронт. Однако страх умереть – не единственное, что повлияло на провал такой кампании.
Все дело в коррупции. Даже уже мобилизованные записывают видео, в которых призывают брать с собой элементарные вещи, поскольку государство их ничем не обеспечило. Об этом в эфире 24 канала сказал аналитик и политолог Александр Морозов.
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Мобилизированных ничем не обеспечили
Хотя удивительно и то, что даже оказавшись в каких-то лагерях в лесу, элементарно без спального мешка, они не призывают уклоняться. Вместо этого говорят взять побольше вещей первой необходимости.
По словам Морозова, оказавшись в такой ситуации, они находятся фактически в тупике. Остается только описывать реальное состояние событий.
Даже российские власти уже признали, что объявленная мобилизация сопровождается хаосом. Более того, появились сообщения о том, что на Забайкалье разоблачили кражу огромного количества военного обмундирования,
– сказал Морозов.
Куда украли деньги
Почему так произошло – очевидно. Система Минобороны России испорчена. Хотя деньги на модернизацию армии за последние 12 лет выделяли безумные, их разворовывали.
"Так, деньги на армию – обеспечение, логистика, оборона – превратились в дома на Кипре и в других курортных местах", – сказал Морозов.
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Россия открывает на границе мобильные военкоматы
- После того как из России сбежало примерно 700 тысяч россиян, призывников начали перехватывать в Псковской области на границах с Эстонией и Латвией. Для этого установили мобильные пункты призывников. Все желающие выехать за пределы России должны пройти проверку.
- Военкомат установили и на границе с Финляндией. В частности, в Выборгском районе Ленинградской области вручают повестки тем, кто подлежит частичной мобилизации. Остальные же записываются на военную службу якобы добровольно.
- Кстати, очереди уклонистов на границе с Грузией были видны из космоса. После обнародованных снимков со спутника, Россия быстро разместила свой мобильный пункт для призывников.