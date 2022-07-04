Это уже от бессилия, – Казанский о приказе Путина дать "отдых" оккупантам в Луганской области

Украинские военные нанесли серьезные потери оккупантам на Луганском направлении. Поэтому Путин вынужден взять так называемый "отдых".

Об этом 24 каналу рассказал украинский журналист Денис Казанский. По его словам, все понимают, что захватчики буквально не могут продолжать дальнейшее наступление.

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Все из-за бессилия

Подразделения Вооруженных сил Украины, героически защищавшие Луганскую область от захватчиков, серьезно истощили группировку оккупантов. Потери у россиян были очень серьезными.

Понимаем, что это просто от бессилия. Они несут бешеные потери, потому что буквально лоб в лоб атакуют украинские позиции, – отметил Денис Казанский.

Он напомнил, что по определению потери противника, пытающегося атаковать, всегда в 2 – 3 раза больше, чем у защищаемых военных.

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Напомним, 3 июля подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены отойти от Лисичанска. Российские оккупанты бросили значительное количество живой силы и личного состава, чтобы захватить и Северодонецк, и Лисичанск. Они буквально стирали города и населенные пункты артиллерией, после чего там буквально не было где закрепиться и сформировать позиции. Кроме того, гарнизон в Лисичанске и ближних деревнях был под угрозой оцепления.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что украинские военные вышли из города без потерь. Сейчас они находятся на новых позициях и готовы и дальше уничтожать российских оккупантов.

Добавим, по состоянию на 4 июля ВСУ уже уничтожили аж 36 200 российских захватчиков, 1589 танков, 3754 боевых бронированных машин, 804 артиллерийские системы, 217 самолетов, 187 вертолетов, 246 реактивных систем залповых средств.