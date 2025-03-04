На Днепропетровщине попрощались с погибшим в результате удара по полигону Денисом Коноваловым

Во вторник, 4 марта, в Днепропетровской области попрощались с погибшим в результате удара по полигону военным Денисом Коноваловым. Он был стрелком отделения охраны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Общественного. Известно, что погибший был стрелком отделения охраны, он получил многочисленные ранения.

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Что известно о прощании с бойцом

Денис Коновалов получил многочисленные ранения в результате российского удара по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. Врачи боролись за его жизнь в течение восьми часов, однако 2 марта у военного остановилось сердце.

Погибшему было всего 38 лет, у него остались двое дочерей, жена и мама. После начала полномасштабного вторжения мужчина пошел служить. Денис был в мобильно-огневой группе, на его счету 56 сбитых дронов-камикадзе типа "Шахед".

Прощание с Денисом Коноваловым / Фото Суспільне Дніпро

Напомним, на днях россияне ударили ракетой по полигону "Новомосковский", где проходили учения, в частности военные 157 ОМБр. В результате погибли по меньшей мере 50 воинов. По данному факту будет проведена проверка, виновных обещают привлечь к ответственности.