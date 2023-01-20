"Излучал доверие и человечность": в ГСЧС показали щемящие видео о руководстве МВД

В Броварах разбился вертолет, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности глава ведомства Денис Монастырский. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций почтили память погибшего главы министерства.

О смерти Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря ведомства Юрия Лубковича стало известно в среду, 18 января. Погибли чиновники в результате падения вертолета ЕС-225 Super Puma.

Читайте также В тяжелом состоянии с ожогами: пострадавших в Броварах транспортируют за границу, им нужна помощь

ГСЧС о Монастырском и Енине

В структуре констатировали, что Денис Монастырский был мудрым, справедливым и искренним человеком. В то же время, там отметили, что он был преданным патриотом Украины и защищал ее до последней минуты своей жизни.

У Дениса Анатольевича был особый и добрый взгляд. Он излучал доверие и человечность, которая вдохновляла и поддерживала каждого из нас в самый страшный период нашей истории.

– написали в ГСЧС.

Кроме того, там отметили, что вся многотысячная семья ГСЧС потеряла достойного руководителя Министерства внутренних дел Украины, но его вера в нас до сих пор жива.

Памяти Дениса Монастырского: ролик ГСЧС

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций упомянули погибшего о первом заместителе Енине. Там написали, что трудно привыкать к трагедиям и потерям.

Несправедливо и очень больно отдавать себе отчет в том, что погибают те, чью важность к приближению вожделенной победы, невозможно переоценить. Открытый, искренний и принципиальный. Таков был Евгений Владимирович Енин. Он всегда достойно принимал вызовы и действительно, без преувеличения, был бесстрашен,

– написали в ГСЧС и опубликовали видео.

Памяти Евгения Енина: видео ГСЧС

Трагедия в Броварах: последние новости