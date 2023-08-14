Засветился также и "Редис": опубликовали кадры недавних учений "азовцев"

"Азов" показал видео ротных тактических учений. Кроме масштабной подготовки, там показали и командира Дениса Прокопенко.

Напомним, Денис "Редис" Прокопенко после обмена должен был находиться в Турции до конца войны. Однако в конце июля стало известно о возвращение в Украину всех командиров.

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"Редис" тренируется вместе с бойцами

На видео "Азов" показал подготовку бойцов к наступательным действиям украинской армии. На них воины бригады отработали ситуацию в поле боя и потренировались использовать технику и оружие.

На первом же кадре опубликованного видео заметно и командира Дениса "Рэдиса" Прокопенко. Он стоит среди бойцов и что-то рассказывает им. После этого один за другим появляются другие кадры подготовки.

Азовские методы подготовки новобранцев – это программа обучения, созданная на основе опыта армий НАТО и усовершенствованная бойцами бригады специального назначения "Азов",

– заявляли в бригаде раньше.

Как проходили обучение "Азову": смотрите видео

Командиры "Азова" готовятся к задачам