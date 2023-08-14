Засветился также и "Редис": опубликовали кадры недавних учений "азовцев"
Источник:"Азов"
"Азов" показал видео ротных тактических учений. Кроме масштабной подготовки, там показали и командира Дениса Прокопенко.
Напомним, Денис "Редис" Прокопенко после обмена должен был находиться в Турции до конца войны. Однако в конце июля стало известно о возвращение в Украину всех командиров.
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"Редис" тренируется вместе с бойцами
На видео "Азов" показал подготовку бойцов к наступательным действиям украинской армии. На них воины бригады отработали ситуацию в поле боя и потренировались использовать технику и оружие.
На первом же кадре опубликованного видео заметно и командира Дениса "Рэдиса" Прокопенко. Он стоит среди бойцов и что-то рассказывает им. После этого один за другим появляются другие кадры подготовки.
Азовские методы подготовки новобранцев – это программа обучения, созданная на основе опыта армий НАТО и усовершенствованная бойцами бригады специального назначения "Азов",
– заявляли в бригаде раньше.
Как проходили обучение "Азову": смотрите видео
Командиры "Азова" готовятся к задачам
- Сразу после возвращения из Турции "Редис" встретился с личным составом. Он заявил, что является солдатом и заявил о намерении вернуться в армию.
- Впоследствии Денис Прокопенко появился на кадрах учений "азовцев". Тогда внимание было уделено быстрому анализу обстановки и принятию решений в поле боя при взаимодействии разных родов войск.
- Глава Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что нет никаких запретов на участие в боевых действиях уволенных командиров. Они готовятся выполнять задачи.