Нагадаємо, Денис "Редіс" Прокопенко після обміну мав перебувати у Туреччині до кінця війни. Проте у кінці липня стало відомо про повернення в Україну всіх командирів.
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"Редіс" тренується разом з бійцями
На відео "Азов" показав підготовку бійців до наступальних дій української армії. На них воїни бригади відпрацювали ситуації на полі бою та потренувалися використовувати техніку та зброю.
На першому ж кадрі опублікованого відео помітно й командира Дениса "Редіса" Прокопенка. Він стоїть серд бійців та щось їм розповідає. Після цього один за одним з'являються інші кадри з підготовки.
Азовські методи підготовки новобранців — це програма навчання, створена на основі досвіду армій НАТО та удосконалена бійцями бригади спеціального призначення "Азов",
– заявляли у бригаді раніше.
Як проходили навчання "Азову": дивіться відео
Командири "Азову" готуються до завдань
- Одразу після повернення з Туреччини "Редіс" зустрівся з особовим складом. Він заявив, що є солдатом та заявив про намір повернутися до війська.
- Згодом Денис Прокопенко з'явився на кадрах навчань "азовців". Тоді увагу приділили швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ.
- Очільник Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що немає ніяких заборон на участь у бойових діях звільнених командирів. Вони готуються виконувати завдання.