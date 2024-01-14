Новая традиция "Азова": командир "Рэдис" наградил бойцов именными ножами

В бригаде "Азов" положили начало новой традиции. Командир Денис Прокопенко с позывным "Рэдисом" 14 января отметил лучших бойцов интересной наградой.

В частности, "Рэдис" вручил бойцам именные ножи. Эти награды получили те военнослужащие, отличившиеся боевыми заслугами на фронте против российских оккупантов.

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Прокопенко вручил награды азовцам

В пресс-службе "Азова" отметили, что это отличие, ставшее новой традицией подразделения, вручается лучшим штурмовикам за проявленные ими качества в бою.

"Рэдис" подчеркнул, что в ходе штурмовых операций, в ближних контактных боях, когда человек работает на грани своих возможностей, на грани жизни и смерти, в критический момент он проявляет всю свою сущность.

И я глубоко убежден в том, что только тот боец, который сможет преодолеть свой страх, овладеть собой, не растеряться — имеет право называть себя воином,

– отметил он.

Подполковник подчеркнул, что для него это вершина человеческой доблести, к которой должен стремиться каждый пехотинец бригады.

В сети также были опубликованы снимки по вручению именных наград. На кадрах можно увидеть, как выглядели именные ножи, а также как происходил сам процесс награждения самых ярых воинов "Азова".

"Рэдис" вручил именные ножи лучшим воинам "Азова" / Фото пресс-службы "Азова"

Во время последнего обмена пленными не было ни одного азовца