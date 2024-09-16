Переживаем глубокий шок, – "Ангелы Азова" о новой службе сопровождения бойцов комбрига Прокопенко
Источник:Патронатная служба "Азова"
После обмена пленными 14 сентября командир 12-й бригады спецназначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко объявил о начале работы новой структуры "Азов. Сопровождение". В Патронатной службе "Ангелы Азова" отреагировали на это.
Вечером 16 сентября "Ангелы Азова" написали, что переживают "глубокий шок от последних событий". Говорят, что о планах Дениса Прокопенко они узнали случайно из его сообщения в Facebook.
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Что говорят в Патронатной службе об "Азове. Сопровождение"
После крайнего обмена пленными из поста в соцсетях Дениса Прокопенко мы случайно узнали, что 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ уже запустила собственную отдельную службу сопровождения бойцов. И теперь она будет оказывать помощь раненым, хоронить погибших и помогать семьям,
– написали "Ангелы Азова".
Там также подчеркнули, что служба уже давно борется за создание подобных служб в боевых подразделениях. Но заметили, что ситуация, которая сложилась, поставила всех "в положение аврала, хаоса и коллапса". В частности, речь идет о раненых бойцах и их семьях, без вести пропавших и погибших.
"Все похороны, в том числе и последние, также организованы нашей службой. На нас лежит работа с без вести пропавшими. Семьями погибших. Детьми. Мы ведем процессы в интересах семей. Это много тысяч личных дел!", – отметили в службе.
Там также заверили, что они не бросят никого.
Раненые и семьи все выходные звонят к нам с вопросами: "Что делать, к кому обратиться?" Мы слышим один и тот же вопрос: "Вы же нас не бросите?" Отвечаем: конечно, мы не переведем бойцов из специализированных частных реабилитационных центров в районные поликлиники, не бросим на полпути судебные процессы в интересах семей, не прекратим оказывать материальную помощь,
– заверили в службе.
"Ангелы Азова" также отметили, что командование "Азова" до сих пор не обратилось о передаче дел.
"Новая служба возьмет на себя только новые или все с 2004 года? Пока непонятно", – говорят в Патронатной службе.
Несмотря на все, "Ангелы Азова" планируют и в дальнейшем продолжать работать.
Амбиции и интересы отдельных персоналий не могут быть важнее судьбы раненых и память наших павших. Комбриг, офицерский и личный состав Третьей отдельной штурмовой бригады нас поддержали в том, чтобы мы продолжали помогать всем, как и раньше. Потому что мы работаем не ради чьих-то благодарностей, а на результат всей страны,
– написали "Ангелы Азова".