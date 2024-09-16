Переживаем глубокий шок, – "Ангелы Азова" о новой службе сопровождения бойцов комбрига Прокопенко

После обмена пленными 14 сентября командир 12-й бригады спецназначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко объявил о начале работы новой структуры "Азов. Сопровождение". В Патронатной службе "Ангелы Азова" отреагировали на это.

Вечером 16 сентября "Ангелы Азова" написали, что переживают "глубокий шок от последних событий". Говорят, что о планах Дениса Прокопенко они узнали случайно из его сообщения в Facebook.

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Что говорят в Патронатной службе об "Азове. Сопровождение"

После крайнего обмена пленными из поста в соцсетях Дениса Прокопенко мы случайно узнали, что 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ уже запустила собственную отдельную службу сопровождения бойцов. И теперь она будет оказывать помощь раненым, хоронить погибших и помогать семьям,

– написали "Ангелы Азова".

Там также подчеркнули, что служба уже давно борется за создание подобных служб в боевых подразделениях. Но заметили, что ситуация, которая сложилась, поставила всех "в положение аврала, хаоса и коллапса". В частности, речь идет о раненых бойцах и их семьях, без вести пропавших и погибших.

"Все похороны, в том числе и последние, также организованы нашей службой. На нас лежит работа с без вести пропавшими. Семьями погибших. Детьми. Мы ведем процессы в интересах семей. Это много тысяч личных дел!", – отметили в службе.

Там также заверили, что они не бросят никого.

Раненые и семьи все выходные звонят к нам с вопросами: "Что делать, к кому обратиться?" Мы слышим один и тот же вопрос: "Вы же нас не бросите?" Отвечаем: конечно, мы не переведем бойцов из специализированных частных реабилитационных центров в районные поликлиники, не бросим на полпути судебные процессы в интересах семей, не прекратим оказывать материальную помощь,

– заверили в службе.

"Ангелы Азова" также отметили, что командование "Азова" до сих пор не обратилось о передаче дел.

"Новая служба возьмет на себя только новые или все с 2004 года? Пока непонятно", – говорят в Патронатной службе.

Несмотря на все, "Ангелы Азова" планируют и в дальнейшем продолжать работать.

Амбиции и интересы отдельных персоналий не могут быть важнее судьбы раненых и память наших павших. Комбриг, офицерский и личный состав Третьей отдельной штурмовой бригады нас поддержали в том, чтобы мы продолжали помогать всем, как и раньше. Потому что мы работаем не ради чьих-то благодарностей, а на результат всей страны,

– написали "Ангелы Азова".