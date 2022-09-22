Что известно о командире Денисе "Редисе" Прокопенко: биография воина

Денис "Редис" Прокопенко вернулся из российского плена. Что известно о защитнике Мариуполя и как на его возвращение отреагировала жена Екатерина – читайте в материале.

В среду 21 сентября украинцы узнали, что командир полка защитников "Редис" – жив. Более того, его вернули из российского плена в Украину. Теперь всех украинцев интересует вопрос, что с ним. Об этом рассказывает 24 канал.

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Биография защитника "Азовстали" Дениса "Редиса" Прокопенко

Денис Прокопенко с позывным "Редис" родился 27 июня 1991 года. Окончил факультет германской филологии Киевского национального лингвистического университета по специальности "Преподаватель английского языка". При этом "Редис" очень активен, любит спорт и является одним из болельщиков футбольного клуба "Динамо" (Киев).

Впервые Прокопенко попал на фронт еще в 2014 году, где принимал участие в антитеррористической операции на Востоке Украины в составе тогда еще добровольческого батальона. Там он проявил лидерские качества, поэтому постепенно стал командиром взвода, роты, а впоследствии и самого батальона. Так, в сентябре 2017 года его назначили командиром всем известного отряда специального назначения, который принимал участие в обороне Мариуполя.

В 2015 году Прокопенко имел звание младшего лейтенанта и через несколько лет стал старшим лейтенантом. В 2019 году ему дали звание капитана, а в 2022 году майора и подполковника.

Отряд под командованием Прокопенко дислоцировался в Мариуполе и сразу встал на защиту города. Бойцы предупредили, что на Мариуполь надвигается гуманитарная катастрофа, а оккупанты нарушают все правила ведения войны, без перебора обстреливая всю гражданскую инфраструктуру. 7 марта Денис Прокопенко призвал закрыть небо над городом, однако этого не случилось.



Денис Прокопенко / Фото "Укринформ"

То, что случилось в Мариуполе, в описании не нуждается – о боли этого многострадального города знает каждый украинец. И тогда, когда все надежды угасли, украинские защитники, в том числе и батальон под командованием Дениса Прокопенко, не покидали город. Самоотверженностью и героизмом бойцы сыграли крайне важную роль в полномасштабной войне – благодаря такому сопротивлению оккупанты буквально увязли в Мариуполе, а их наступление на другие направления затормозилось.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский предоставил Денису Прокопенко звание Героя Украины. 18 апреля началась блокада "Азовстали". Чтобы весь мир видел происходящее, Денис регулярно записывал видео о ситуации в городе и на заводе.

На 86 день круговой обороны Мариуполя Прокопенко получил приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Первоочередные требования об эвакуации гражданских, раненых и погибших были выполнены. "Редис", вместе с другими защитниками города, добровольно сдались в российский плен, чтобы впоследствии вернуться домой. Оставаться в Мариуполе и выжить было уже невозможной задачей.

Успокаивая украинцев, Прокопенко пояснил, что каждое решение, план или операция должны быть подвергнуты сомнению. И это нормально. Он добавил, что командир рискует всегда – главное просчитать все риски и продумать план Б.

Критическое мышление всегда порождало в моей голове сомнения в правильности принятого решения. Это никогда не выходило за пределы разумного и не мешало настаивать на своей точке зрения. В управлении подразделениями всегда есть риск... Главное – понять, просчитаны ли все риски, проработан ли план Б, полностью ли ты отдался этому плану, который должен совмещать выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава. Когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава – это и есть высшая планка управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством,

– заявил он в последний день на "Азовстали".

По словам его жены Екатерины, хотя на видео с "Азовстали" Денис всегда был серьезным, в жизни он добрый и любит пошутить. Также военный никогда не бросал в беде людей, которые нуждались в помощи и всегда находил время для родных и близких.

Жена "Редиса" пыталась ускорить возвращение мужа

Жена Дениса Прокопенко Екатерина, когда ее муж находился в Мариуполе, в начале мая создала петицию с призывом к ООН и Генсеку Гутерришу, в которой попросила посодействовать вывозу гражданских и военных с "Азовстали". С тех пор она вместе с женами и родными других защитников Мариуполя, создала Ассоциацию семей защитников "Азовстали". Они привлекали внимание мира и мировых лидеров к судьбе защитников – сначала пытались добиться экстрадиции воинов из Мариуполя, а затем – их освобождения из российского плена.

Екатерина Прокопенко признавалась, что не получала известия, где ее муж и в каком он состоянии. Перед выходом с "Азовстали" "Редис" пообещал ей, что раз в неделю комиссия от ООН или Красного Креста будет наведываться к ним и контролировать условия содержания пленных. Однако этого не происходило. Поэтому вместе с родными других воинов Екатерина пыталась добиться выполнения обязанностей ООН и Красного Креста.

21 сентября 2022 года "Редиса" освободили из плена в результате обмена пленными и во время первого комментария он сообщил, что его состояние здоровья в удовлетворительном состоянии. В своем инстаграме Екатерина Прокопенко написала, что ее сердце сходит с ума. По словам девушки, в ее жизни были два счастливых момента – знакомство с Денисом и его освобождение из плена.

Как "Редис" познакомился с женой

Денис Прокопенко и другие 4 командира будут находиться на территории Турции до окончания войны – это было одним из условий обмена. Герои будут жить в комфортных и безопасных условиях под протекцией президента Турции Реджепа Эрдогана. Государство будет обеспечивать родным героев возможность встреч.

Денис и иллюстратор Катя познакомились в 2015 году в соцсетях. У них общие взгляды на жизнь и Украину, общие цели, похожие характеры и подобные судьбы. Когда Екатерине было 6 лет, у нее погибла мама. Когда Денису было 8, у него погиб папа. Их родители лежат на кладбище неподалеку.

Когда начались отношения Екатерины и Дениса, парень уже защищал страну. Екатерина ждала любимого на очередную ротацию, во время которых пара всегда путешествовала. Впоследствии "Рэдис" сделал девушке предложение во время путешествия по Норвегии, подарив обручальное кольцо с вырезанными внутри горами.



Денис и Екатерина Прокопенко / Фото "1+1"

"Редис" и Екатерина мечтали о собственном доме и многих детях. Когда ее муж попал в плен, она ежедневно писала ему письма в телеграм.

Каждый день я ложусь спать и пишу ему письма в телеграм. Знаю, что он их не прочтет, но пишу... Рассказываю, как прошел мой день. Есть ощущение, что он со мной тоже мысленно общается. На метафизическом уровне у нас существует связь,

– рассказывала она.

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