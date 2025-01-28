Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб Денис Шайдуров
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На фронте погиб украинский защитник Денис Шайдуров.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Селидовскую МВА. На момент смерти Герою было 42 года.
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Что известно о Денисе Шайдурове
В Селидовской МВА рассказали, что Денис Анатольевич Шайдуров родился 10 мая 1982 года в городе Селидово. В 2010 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел.
Денис Шайдуров / Фото Селизовской МВА
С 2001 года он проходил службу в Вооруженных силах Украины. Впрочем, уже с августа 2003 года по июнь 2024 года работал в Национальной полиции.
С 7 ноября 2015 года он работал старшим оперуполномоченным сектора криминальной полиции отдела полиции №3 Покровского райуправления Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
В июне 2024 года Дениса Шайдурова перевели в батальон особого назначения (стрелкового) Нацполиции в Донецкой области. Однако в декабре того же года он уволился и вступил в ряды ВСУ.
17 декабря он был награжден главнокомандующим ВСУ Серебряным крестом.
Дениса Шайдурова наградили Серебряным крестом / Фото Селидовской МВА
Погиб за свободу и независимость Украины 22 января 2025 года во время выполнения боевых задач в районе населенного пункта Андреевка Волновахского района Донецкой области, в результате артиллерийского обстрела,
– сообщили в МВА.
Дома Героя ждали родители, жена, дочь и брат.