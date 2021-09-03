Денисова говорит, что законопроект об олигархах противоречит Конституции
Источник:Интерфакс-Украина
Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект об олигархах не соответствует Конституции .Украины. Она советует отправить его в Венецианскую комиссию.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Дмитрию Разумкову с официальным письмом. По ее словам, законопроект №5599, который уже приняли в первом чтении, не соответствует основному закону Украины.
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"Нарушение прав и свобод человека"
Как говорит Денисова, президента и СНБО наделили непредусмотренными Конституцией Украины полномочиями. Речь идет об ограничении прав человека в зависимости от имущественного положения.
Результаты осуществленного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина,
– говорится в письме.
Омбудсмен посоветовала отправить документ перед принятием во втором чтении на вывод в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия – 24 канал).
Будет обращаться в Конституционный Суд
Уполномоченный по правам человека отмечает, что принятие закона об олигархах в имеющейся редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном Суде. Она предостерегает, что будет вынуждена сделать это самостоятельно.
В случае принятия этого законопроекта в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке статьи 15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" внести в Конституционный Суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины,
– предостерегает обмудсмен.
Напомним, что этот законопроект инициировал Владимир Зеленский и внес в Раду как неотложный. Депутаты уже даже успели за него проголосовать и внести правки.
Кого внесут в класс "олигархов"
Для получения статуса олигарха по этой законодательной инициативе, надо соответствовать как минимум 3 критериям из 4:
- занимать высшие государственные должности,
- иметь мандат или финансировать политические партии,
- владеть или контролировать СМИ,
- быть конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, который является естественной монополией или иметь активы, которые превышают 2 миллиарда гривен.
Закон об олигархах: коротко
- В начале июля нардепы поддержали в первом чтении законопроект об олигархах.
- Его инициатором выступил Владимир Зеленский после одного из заседаний СНБО.
- Впрочем, чтобы принять законопроект в целом, необходимо рассмотреть целый ряд правок, которые уже подали нардепы.
- Сделать это во время V сессии Верховной Рады не успели. Следовательно, его будут рассматривать в новом политическом сезоне – на VI сессии.
- Украинцы пессимистично настроены относительно президентского законопроекта. Согласно опросу, проведенному КМИС, 56,4% граждан считают, что он не будет действенным.