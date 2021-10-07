Денисова осудил нападение на журналистов "Схем" и обратилась к Венедиктовой и Клименко

Людмила Денисова осудила нападение на съемочную группу программы "Схемы" в помещении "Укрэксимбанка". Уполномоченная Рады по правам человека обратилась к Нацполиции и Офису генпрокурора с просьбой дать надлежащую оценку действиям должностных лиц банка.

На инцидент с нападением представителей "Укрэксимбанка" на журналистов в сети отреагировала омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте также В СМИ рассказали, из-за какого вопроса Мецгер напал на журналистов

Осуждение нападения на журналистов

Осуждаю нападение на съемочную группу программы "Схемы", которое произошло 4 октября 2021 года в помещении "Укрэксимбанка",

– написала Денисова.

Она отметила, что применение силы в отношении работников СМИ и препятствование журналистской деятельности являются абсолютно недопустимыми и несовместимыми с принципами демократии.

"Свобода СМИ, в частности журналистов, которые в них работают, является существенным компонентом свободы слова и свободы информации", – отметила уполномоченная по правам человека.

Для демократического общества и каждой отдельной личности свобода медиа является ключевой ценностью, которая гарантируется Европейской конвенцией по правам человека.

Просьба надлежащей оценки инцидента от правоохранителей

Омбудсмен также отметила, что реакция со стороны правоохранительных органов на этот позорный случай должна быть быстрой и беспристрастной.

Обратилась к председателю Национальной полиции и Генеральному прокурору провести прозрачное расследование,

– рассказала она.

Кроме того, Денисова просит наблюдательный совет и акционера компании – правительство – предоставить надлежащую оценку действий должностных лиц и работников "Укрэксимбанка".

Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": коротко

Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Там на съемочную группу напали. Все потому, что чиновнику не понравилось, что его спрашивали. Он вызвал в кабинет охрану, чтобы уничтожить запись разговора.

Охранники применили к оператору физическую силу, отобрали камеры и карты с материалом. Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленные кадры, а полное видео инцидента оказалось в сети.

Мецгер написал заявление на увольнение, он якобы признал свою ошибку, мол, его поведение не имеет оправданий.

Венедиктова отметила, что дело требует справедливого и эффективного расследования, и пообещала, что Офис генпрокурора "не будет покрывать безумие".

Правоохранители пришли в офис банка, чтобы вручить Мецгеру и Тельбизову подозрения, но не смогли этого сделать, потому что фигурантов дела не было на рабочем месте.

Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": смотрите видео

Текст сообщения Людмилы Денисовой:

Осуждаю нападение на съемочную группу программы "Схемы", которое произошло 4 октября 2021 года в помещении "Укрэксимбанка".

Применение силы в отношении работников СМИ и препятствование журналистской деятельности являются абсолютно недопустимыми и несовместимыми с принципами демократии.

Свобода СМИ, в частности журналистов, которые в них работают, является существенным компонентом свободы слова и свободы информации. А для демократического общества и каждой отдельной личности – ключевой ценностью, которая гарантируется Европейской конвенцией по правам человека.

Реакция со стороны правоохранительных органов на этот позорный случай должна быть быстрой и беспристрастной.

Обратилась к председателю Национальной полиции и Генерального прокурора провести прозрачное расследование. Также прошу предоставить надлежащую оценку действий должностных лиц и работников АО "Укрэксимбанк" со стороны Наблюдательного совета и акционера Компании – Кабинета Министров Украины.