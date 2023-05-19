Вывозят семьи и продают имущество: в ГУР рассказали, как слуги Кремля на Донбассе боятся ВСУ

В Главном управлении разведки Украины рассказали о ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Оккупационная администрация псевдореспублик начала задумываться о неизбежности освобождения всей Украины от захватчиков и коллаборантов.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов пояснил, что сейчас происходит среди руководства непризнанных квазиобразований, которые Россия незаконно создала на востоке нашего государства. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Чем занимаются приспешники Путина

Представитель Главного управления разведки заявил, что в настоящее время в псевдореспубликах Донбасса происходит борьба за перераспределение финансовых потоков, а также прорабатываются пути ухода для оккупационной администрации. По его словам, оккупанты и коллаборанты пытаются вывезти родных и продать свое имущество.

Хотя мы понимаем, что на Луганщине и Донбассе сегодня то же имущество, условно говоря, обесценено. И продать его очень тяжело даже для окупантов,

– отметил он.

Юсов сказал, что это такая же ситуация, как и в Крыму. Военный назвал это подготовкой к освобождению территорий украинцами.

Как живется населению в оккупации

Разведчик заявил, что параллельно этим процессам проводятся очень суровые мобилизационные мероприятия. Как подчеркнул Юсов, именно на оккупированном Донбассе Россия проводила тотальную политику геноцида, а также самую жесткую и жестокую мобилизацию.

Оккупанты не трогали в России студентов и другие категории населения. В Луганской и Донецкой области россияне без разбора забирали граждан Украины и делали из них "пушечное мясо" для армии диктатора Владимира Путина. Представитель ГУР посоветовал жителям временно оккупированных территорий избегать всеми способами получения российских паспортов.

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