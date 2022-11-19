Как освобождение Херсона перепишет сценарий большой войны

Что будет дальше после освобождения Херсона? Когда мы намеренно пытаемся найти ответ на этот вопрос, то упираемся сразу в несколько стратегических парадоксов.

Приготовили ли россияне "капкан"

1. Например – где же все же ловушка, которую по себе должны оставить российские оккупанты в Херсоне? Авторы этой концепции очевидно предполагали, что переодетые в гражданское орки устроят нашим войскам во время захода в Херсон или классические уличные, или хотя бы что-то похожее на герилью.

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Кто следующий в очереди за свободой

Но похоже, что эти же люди не учли главный момент: российская армия слишком крепко "присела" на криминальную культуру, поэтому уже не способна на политический фанатизм. Соответственно, если вблизи Херсона и в его окрестностях даже остались рашистские недобитки, то они скорее всего перешли уже в разряд бандитов, о которых "заботится" уже Уголовный кодекс Украины.

2. Или же другой момент – а в каком направлении дальше будут действовать ВСУ? Почему-то стандартным считается вариант, что наши войска пока не будут форсировать Днепр, перенесут свои усилия на освобождение Мелитополя, ну или же (вариативно) – на укрепление нашей обороны на востоке.

Но специфика ситуации именно в том и заключается, что дальше читаются сразу три возможных варианта действий ВСУ после освобождения Херсона, которые еще и могут происходить одновременно.

Действительно, окончательная зачистка Херсона от оккупационных войск высвобождает минимум восемь бригад ВСУ, которые теперь требуются на других горячих точках фронта. К примеру, и дальше разматывать на гусеницах "чмобиков" и "вагнеровцев" под Бахмутом.

Но в то же время ВСУ уже демонстрируют перенос усилий и на левый берег Днепра. К примеру, Оперативное командование "Юг" уже заявило, что работало по рашистам, которые окопались на Кинбурнской косе. Да и ввиду стратегического значения Каховской ГЭС вряд ли наши Силы обороны не начнут расчищать от рашистов "зону безопасности" вокруг этого объекта.

Наконец, Херсон – это и крупный порт Украины на Черном море, выход из которого нужно разблокировать. Чтобы заодно возобновить работу портов Николаева, которые также остаются заблокированы из-за того, что рашисты до сих пор могут безнаказанно обстреливать Очаков.

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Горячий юг

Как указывает одна неполиткорректная "стратегия Вегенера", если вам нужно спроектировать силу на суше, проведите маневр на море. И наоборот – если вам нужна сила на море, маневрируйте на суше.

Крыму приготовиться

Очевидно, эти постулаты будут определять траекторию дальнейшей деоккупации Херсонщины и всего юга. Тем более что и в пакете помощи от США, в котором есть 90 танков Т-72 и более 250 бронемашин, 40 речных бронекатеров тоже не просто так оказалось.

Отдельный немаловажный и тревожный вопрос – а какой тип ракет смогут себе позволить россияне для возможных обстрелов Херсона?

Судя по тому, что оккупанты уже начали "сворачиваться" на аэродроме в Чаплынке, воздушное прикрытие для своих С-300 им на юге теперь будет обеспечить проблематично.

Другой "рабочий вариант" – применять крылатые противокорабельные ракеты Х-35 комплекса "Бал" и П-800 комплекса "Бастион" с временно оккупированного Крыма – тоже имеет свой нюанс. Эти ракеты часто взрываются еще во время старта, чем вызывают нервную работу в оккупационной администрации – "это работа ПВО!". И в то же время насмешливую реакцию на нашей территории – "о, опять бавовна у оккупантов в Крыму". Пока все так.

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