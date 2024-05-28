Важно деоккупировать Херсонскую и Запорожскую области: Черник объяснил их значение для мира
Любая война в итоге завершается документом. Украине сейчас надо начинать поиск формулы мира совместно с другими странами, но не забывать, что все равно решающей будет позиция на фронте.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал, что все войны, даже те, что длятся веками, заканчиваются. Рядом с тем, информагентство Reuters сообщило, что США будут участвовать в саммите мира, но неизвестно, в каком формате.
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Поиск формулы мира
Черник отметил, что очень важно, чтобы на саммите мира присутствовал Вашингтон и Пекин. Там многое решается, и Китай на самом деле имеет влияние на Россию. Украине важно начинать искать формулу мира, потому что это очень непростой процесс, потому что в частности, США в своей войне в Афганистане более года искали "точек соприкосновения" с талибами.
Диалог надо начинать, привлекать туда как можно больше государств. Рано или поздно какая-то формула будет. Однако помним слова Уинстона Черчилля: "Наша цель мир, но путь к ней лежит только через силу". Нам крайне важно суметь обвалить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье, отвоевать Запорожье и Херсонщину полностью,
– отметил полковник запаса ВСУ.
"Разрешение" Путину на войну
Военный эксперт также отрефлексировал на слова Зеленского о том, что Путину "позволили напасть на Украину". Он отметил, что скорее всего страны просто согласились на новую геополитическую реальность. Скажем, Венгрия, и не надо забывать каким мощным было российское лобби в Германии, в частности в лице Шредера.
"Германия в свое время на 70% зависела от российских энергоносителей. Следует напомнить, что у Путина именно есть защищенная диссертация о том, что энергоносители – это оружие. Ряд стран мог смотреть на нас, как на государство, что не выдержит нападения Путина, и деньги не пахнут", – подчеркнул Черник.
Какие еще темы анализировал Черник
- Относительно нового наступления России, Черник высказал мнение, что под угрозой и Сумская область и частично Черниговская. Оккупанты могут организовать операцию в "серую зону", полностью воссоздать создание плацдарма на Харьковщине. Плюс враг подает это будто Берлинскую операцию.
- Полковник запаса ВСУ сказал, что чтобы прорываться в Харьков и Сумы надо не менее, чем по 100 тысяч на каждое направление. Так, у них есть огромный мобилизационный ресурс, и за Путина они готовы дальше умирать. Потери 1 к 8 на Харьковщине для них вполне приемлемы.
- Относительно помощи Беларуси военный эксперт отметил, что Лукашенко уже в войну вступил. В начале войны оттуда зашли в Рыжий лес. Из Беларуси было примерно 700 пусков ракет по Украине. Однако трудно понять, какое решение принял Лукашенко, чтобы это на тот момент прекратилось, но Путин сделал запрос на армию Беларуси.