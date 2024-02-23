Трудно вернуться к границам 1991 года только военным путем, – Зеленский

Владимир Зеленский убежден, что только военным противостоянием невозможно возвращение всех оккупированных территории. В то же время именно сила способна приблизить деоккупацию.

Во время своего интервью Fox News президент Украины сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому нужно бороться.

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Деоккупация земель

В интервью Владимир Зеленский прокомментировал деоккупацию украинских земель. Президент подчеркнул, что трудно вернуть все наши территории в границах 1991 года только военным путем.

Это очень много времени, это очень долгая война, это грозит потерей многих людей. Разумнее добиться деоккупации дипломатическим путем. Но для этого нужно давить на поле боя, чтобы иметь сильные позиции. Путин боится только силы,

– отметил украинский лидер.

Зеленский убежден, что позиции Владимира Путина слабеют, когда растут потери российской армии. По словам президента, Украине нужно показать россиянам, как много они теряют – донести до них эту информацию.

Интервью Зеленского