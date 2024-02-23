Трудно вернуться к границам 1991 года только военным путем, – Зеленский
Источник:FOX News
Владимир Зеленский убежден, что только военным противостоянием невозможно возвращение всех оккупированных территории. В то же время именно сила способна приблизить деоккупацию.
Во время своего интервью Fox News президент Украины сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому нужно бороться.
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Деоккупация земель
В интервью Владимир Зеленский прокомментировал деоккупацию украинских земель. Президент подчеркнул, что трудно вернуть все наши территории в границах 1991 года только военным путем.
Это очень много времени, это очень долгая война, это грозит потерей многих людей. Разумнее добиться деоккупации дипломатическим путем. Но для этого нужно давить на поле боя, чтобы иметь сильные позиции. Путин боится только силы,
– отметил украинский лидер.
Зеленский убежден, что позиции Владимира Путина слабеют, когда растут потери российской армии. По словам президента, Украине нужно показать россиянам, как много они теряют – донести до них эту информацию.
Интервью Зеленского
- Владимир Зеленский дал интервью Fox News на Купянском направлении – в 5 километрах до линии фронта. В то же время сам разговор проходил в полуразрушенном помещении. В потолке здания виднелась огромная дыра.
- Во время разговора Зеленский прокомментировал ряд важных тем. В частности, он рассказал о планах Украины на 2024 год, которые касаются военной стратегии. По его словам, страна планирует готовить новое контрнаступление, а также продолжать действовать в Черном море.
- Президент Украины Владимир Зеленский отказывается обсуждать какой-либо "План Б" в войне. Он отметил, что Украине уже удалось переломить ситуацию на поле боя. Он согласился, что прошлый год был тяжелый, однако и он принес результаты.
- Также президент рассказал о покушениях на свою жизнь. Он отметил, что после пятой попытки ему было уже не интересно – в то же время никаких деталей он не сообщил.