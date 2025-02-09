Возвращение территорий под контроль Украины: Зеленский объяснил, в какой момент это произойдет

Полномасштабная война в Украине продолжается уже почти три года и Силы обороны делают все возможное, чтобы удержать позиции на фронте. Владимир Зеленский рассказал, когда наше государство сможет вернуть свои территории под контроль.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сможет вернуть оккупированные территории, когда Россия будет слабой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ITV News.

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Россия будет слабой

Зеленский отметил, что именно Россия нарушила суверенитет.

Поэтому в момент, когда Россия будет слабой – а она будет, безусловно – в этот момент все вернется,

– объяснил он.

В то же время он очертил, как это может произойти. По словам украинского лидера, наша задача – чтобы все вернулось чем раньше и дипломатическим путем. Зеленский отметил, что потери людей – это очень болезненно.

Люди важнее всего,

– подчеркнул он.

Украинский президент уверен, что украинский флаг увидят над теми городами, которые Россия захватила.

Владимир Зеленский считает, что для окончания войны в 2025 году есть все возможности, но для этого нужны условия, в частности тотальные санкции против России и сильные гарантии безопасности для Украины.