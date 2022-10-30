Прятали учебники в батареях: как учителя берегли украинские ценности на Харьковщине

На освобожденной части Харьковщины раскрывают ужасные детали жизни под оккупацией. В частности, россияне пытались ввести здесь свой образовательный процесс, но не все учителя и директора соглашались на сотрудничество.

Об этом 24 каналу рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Ранее сообщалось о том, что на деоккупированной части Харьковщины подорвался судья.

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Педагоги, которые работали с россиянами

Болвинов отметил, что очень больно узнавать бывших директоров учебных заведений, бывших педагогов, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Русские уничтожали учебники, жгли их в котельных.

Вместо этого внедряли свои российские книги, завозили их, проводили агитацию о правильности образовательного процесса по российским стандартам,

– заметил начальник следственного управления полиции Харьковской области.

Болвинов о том, как учителя хранили украинские ценности на деоккупированной Харьковщине: смотрите видео

Педагоги с проукраинской позицией

Он продолжил, что в противоположность просвещенцам, способствовавшим этому, есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли. Есть учителя, которые не перешли на сторону врага и показали действительно проукраинскую позицию.

"Все преступники будут привлечены к ответственности. И слова благодарности тем, кто не способствовал врагу, кто отстаивал проукраинскую позицию. На таких людях держится Украина", – подчеркнул Болвинов.

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