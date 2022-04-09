В деоккупированных городах Киевщины обнаружили брошенное оружие и боеприпасы россиян
Источник:Национальная гвардия Украины
Уже несколько дней на Киевщине продолжаются работы по разминированию территорий. Хотя города уже освобождены от оккупантов, их боеприпасы, снаряды и мины до сих пор представляют опасность для жителей региона.
По данным Национальной гвардии Украины только за прошлые сутки, 8 апреля, гвардейцы обнаружили более 20 выстрелов к станковому противотанковому гранатомету, а также несколько гранат.
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В Киевской области обнаруживают брошенное оружие оккупантов
На территории освобожденных городов продолжают обнаруживать новые взрывоопасные устройства, оружие и патроны. В частности, в Гостомеле гвардейцы нашли:
- 1 ПЗРК "Игла",
- 1 ПЗРК "Фагот",
- 2 гранаты без запалов (РГД-5, Ф-1),
- 4 выстрела к зенитной установке,
- 1 танковый боеприпас,
- 2 мешка с порохом.
На местах работают специалисты соответствующих служб.
В деоккупированных городах Киевщины обнаружили боеприпасы оккупантов / Фото Национальная гвардия Украины
Ранее представители Территориальной обороны отметили, что сейчас не стоит возвращаться в Киевскую область. Несмотря на отсутствие боевых действий, направление остается опасным из-за массового заминирования гражданских объектов. К тому же кое-где в деоккупированных населенных пунктах нет ни света, ни газа, ни связи.
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