Деоккупация Донбасса продолжается: ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов в Луганской области
Украинские защитники продолжают освобождать Луганщину от российских захватчиков. С начала октября уже деоккупировали 9 населенных пунктов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Чиновник также подчеркнул, что оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные территории.
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В Луганской области деоккупировали 9 населенных пунктов
Гайдай подчеркнул, что всего украинские воины уже освободили от захватчиков 9 населенных пунктов Луганской области.
Надеюсь, что наши защитники с каждой неделей эту цифру будут увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областных военных администраций давно хотят вернуться и работать,
– подчеркнул глава Луганской ОВА.
К сожалению, русская армия беспощадно обстреливает деоккупированные территории. Невское буквально накрывают "Градами". Однако наши волонтеры уже работают в этой деревне и помогают местным жителям. Также организовали эвакуацию.
Гайдай рассказал, что в Луганской области планируют развозить гуманитарные наборы и наборы первой необходимости для ремонтов. Также уже подготовили медикаменты и буржуйки.
Кстати Оккупанты взрывают мосты, потому что ВСУ уже близко, – Гайдай
Какие населенные пункты Луганщины освободили от бойцов Путина
В начале октября Сергей Гайдай сообщил о начале деоккупации Луганской области. Впоследствии чиновник обнародовал список освобожденных от врага населенных пунктов.
Так, украинские защитники деоккупировали 7 сел:
- Новолюбовка Краснореченского поселкового общества Сватовского района;
- Невское Краснореченского поселкового общества Сватовского района;
- Грековка Краснореченского поселкового общества Сватовского района;
- Новоегоровка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;
- Надежда Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;
- Андреевка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;
- Стельмаховка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района.
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