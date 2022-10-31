Деоккупация Донбасса продолжается: ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов в Луганской области

Украинские защитники продолжают освобождать Луганщину от российских захватчиков. С начала октября уже деоккупировали 9 населенных пунктов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Чиновник также подчеркнул, что оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные территории.

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В Луганской области деоккупировали 9 населенных пунктов

Гайдай подчеркнул, что всего украинские воины уже освободили от захватчиков 9 населенных пунктов Луганской области.

Надеюсь, что наши защитники с каждой неделей эту цифру будут увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областных военных администраций давно хотят вернуться и работать,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

К сожалению, русская армия беспощадно обстреливает деоккупированные территории. Невское буквально накрывают "Градами". Однако наши волонтеры уже работают в этой деревне и помогают местным жителям. Также организовали эвакуацию.

Гайдай рассказал, что в Луганской области планируют развозить гуманитарные наборы и наборы первой необходимости для ремонтов. Также уже подготовили медикаменты и буржуйки.

Кстати Оккупанты взрывают мосты, потому что ВСУ уже близко, – Гайдай

Какие населенные пункты Луганщины освободили от бойцов Путина

В начале октября Сергей Гайдай сообщил о начале деоккупации Луганской области. Впоследствии чиновник обнародовал список освобожденных от врага населенных пунктов.

Так, украинские защитники деоккупировали 7 сел:

Новолюбовка Краснореченского поселкового общества Сватовского района;

Невское Краснореченского поселкового общества Сватовского района;

Грековка Краснореченского поселкового общества Сватовского района;

Новоегоровка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;

Надежда Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;

Андреевка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;

Стельмаховка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района.

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