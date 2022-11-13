Возвращение легенды: кадры из разбитой базы россиян в Чернобаевке

Чернобаевка Херсонской области наконец-то вернулась под украинский контроль. После этого в сети появились кадры из бывшей военной базы оккупантов.

ВСУ показали кучу разбитой техники – единственное, что осталось от захватчиков. Как дела в Чернобаевке – читайте дальше.

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Как выглядит бывшая база россиян в Чернобаевке

11 ноября Вооруженные Силы Украины освободили Чернобаевку. Над поселком снова взвился украинский флаг.

В СтратКоме ВСУ 13 ноября обнародовали видео, на котором видна бывшая военная база оккупантов. Заметим, что это то самое место, где украинские военные уничтожили целый штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян.

На месте бывшей базы только уничтожена техника: смотрите видео

Обратите внимание! Украинская Чернобаевка стала одним из самых известных мемом войны. В первые недели полномасштабного вторжения россияне активно пытались захватить этот населенный пункт. Однако оккупировать поселок вышло только после двух десятков неудачных попыток.

Интересно, что в лексиконе украинцев даже появился новый глагол в честь многочисленных неудач россиян. "Чернобаить" – наступать на те же грабли, делать одну и ту же ошибку.

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Общие потери захватчика по состоянию на 13 ноября

Оккупантов – 80 860 (+650);

танков – 2 840 (+2);

боевых бронированных машин – 5 742 (+12);

артиллерийских систем – 1 837 (+8);

РСЗО – 393 (+0);

средств ПВО – 206 (+1);

самолетов – 278 (+0);

вертолетов – 261 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 507 (+1);

крылатых ракет – 399 (+0);

кораблей, катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4 295 (+16);

специальной техники – 160.

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