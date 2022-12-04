Деоккупация левобережья Херсонщины продолжается, будут еще хорошие новости, – Соболевский

Украинский флаг уже висит на левом берегу Днепра в Херсонской области. В облсовете заверили, что вскоре украинцев ждут радостные новости.

Деоккупация Херсонской области продолжается. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Читайте также Даже сейчас мурашки по коже: жительница Херсона рассказала, как ВСУ заходили в город

Соболевский заинтриговал новостями из Херсона

Это точно не последний наш флаг на левом берегу Херсона в ближайшее время. Военная операция по деоккупации левобережья Херсонщины не останавливалась,

– сказал чиновник.

Он добавил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины на Юге имеет определенные фазы. Наши военные там постоянно работают, к тому же – успешно. В частности, российские склады, скопления техники и центры одобрения решений загораются в регионе каждый день. Логистика врага также под нашим огневым контролем.

"Ждем хороших новостей. Все там будет Украина", – заверил Соболевский.

Деоккупация Херсонщины: последние новости

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что в области для россиян нет безопасного места. ВСУ постоянно уничтожают все вражеские склады.

Спутники зафиксировали, что захватчики активно перевозят военную технику из Херсона в оккупированный Крым.

Аналитики американского Института изучения войны проанализировали поведение россиян на левом берегу. По их данным, россияне роют окопы и сооружают противотанковые укрепления вдоль линий разграничения.

в Херсонской области. Это впервые с начала контрнаступления наш флаг взвился в этом регионе. В какой именно населенный пункт зашли ВСУ – пока не сообщают.