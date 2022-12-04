Деоккупация левобережья Херсонщины продолжается, будут еще хорошие новости, – Соболевский
Украинский флаг уже висит на левом берегу Днепра в Херсонской области. В облсовете заверили, что вскоре украинцев ждут радостные новости.
Деоккупация Херсонской области продолжается. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
Читайте также Даже сейчас мурашки по коже: жительница Херсона рассказала, как ВСУ заходили в город
Соболевский заинтриговал новостями из Херсона
Это точно не последний наш флаг на левом берегу Херсона в ближайшее время. Военная операция по деоккупации левобережья Херсонщины не останавливалась,
– сказал чиновник.
Он добавил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины на Юге имеет определенные фазы. Наши военные там постоянно работают, к тому же – успешно. В частности, российские склады, скопления техники и центры одобрения решений загораются в регионе каждый день. Логистика врага также под нашим огневым контролем.
"Ждем хороших новостей. Все там будет Украина", – заверил Соболевский.Обратите внимание! 3 декабря бойцы спецподразделения "Карлсон" подняли флаг Украины на левом берегу Днепра
Деоккупация Херсонщины: последние новости
- Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что в области для россиян нет безопасного места. ВСУ постоянно уничтожают все вражеские склады.
- Спутники зафиксировали, что захватчики активно перевозят военную технику из Херсона в оккупированный Крым.
- Аналитики американского Института изучения войны проанализировали поведение россиян на левом берегу. По их данным, россияне роют окопы и сооружают противотанковые укрепления вдоль линий разграничения.