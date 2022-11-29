Есть военные законы, – Арестович дал прогноз, когда ВСУ освободят Крым

Недавно советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что через пол года временно оккупированный Крым освободят украинские военные. Алексей Арестович заявил, что это вполне реальный прогноз.

Так, советник главы Офиса Президента заявил, что все тезисы Москвы, что Крым они не отдадут и "Крым наш" – только заявления "детского сада ясельной группы".

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Есть объективные законы военных реалий

И таким заявлениям, по его словам, есть объективные причины. Все потому, что Крым является очень уязвимым и неудобным объектом для удержания обороны. А потому "ни марсиане, ни американцы с китайцами" удержать полуостров не смогут, если "все сделать правильно".

Крым очень уязвимый объект для удержания обороны. Он крайне уязвимый и крайне неудобный. Там весь этот Крым – это Крымский мост, который и так уж не очень,

– отметил Алексей Арестович.

Конечно, Россия может попытаться снабжать военные силы кораблями. Однако и с этим у нее могут быть проблемы, особенно тогда, когда их будут держать под прицелом украинские "Гарпуны" и "Нептуны". Более того, Арестович считает, что "подойдет" на такие позиции украинское вооружение быстрее, чем многим кажется.

О чем говорил Михаил Подоляк

28 ноября советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные временно оккупированный Крым освободят через полгода.

Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место. Гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже уедут все россияне, укравшие наше с вами имущество, потому что суть русского мира – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить,

– сказал Подоляк.

По словам Михаила Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем. Ведь война такой интенсивности и ее нелинейность предполагают только военное освобождение всех оккупированных территорий.

Более того, по его словам война России против Украины должна закончиться концом "русского мира". Это ведь и будет правильной финализацией этой войны.

Деоккупация Крыма: о чем говорят в Украине

Отметим, что за возвращение Крыма военным путём выступает также и Президент Украины. Владимир Зеленский ответил на опасения Запада, что освобождение Крыма приведет к ядерной войне и заявил, что готов рассмотреть предложения по освобождению Крыма, если таковые будут.

Мнение о военной кампании в Крыму озвучил и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что Кремль официально не предлагал украинскому правительству паузы в войне, и сигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму.

О Крыме говорят и в мире. Так, политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчан считает, что освободить Крым будет проще, чем Донетчину и Луганщину.

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