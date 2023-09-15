Будут очень серьезные проблемы: как деоккупация Крыма может ударить по Путину

Крым для российского диктатора имеет огромное значение. Также временно оккупированный остров важен для российской верхушки.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что в случае его деоккупации у президента России будут проблемы.

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"Будут очень серьезные проблемы у Путина относительно того, что у значительной части военного и политического руководства России появится идея: "Слушайте, а царь-то ненастоящий", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Как деоккупация Крыма повлияет на Путина: смотрите видео

Мол, до 24 февраля, начала полномасштабной войны России против Украины, Крым был оккупирован, а здесь деоккупация. А полномасштабную войну устроил именно Путин. С начала российско-украинской войны в 2014 году, считает Яковенко, угрозы путинскому режиму не было.

Кроме того, российская военно-политическая верхушка жила себе "на полную". Тогда у российских элит были особняки по всему миру, их дети учились в Лондоне, а жены жили в Париже. А Владимир Путин вдруг им все "испортил".

Потеря Крыма может стать серьезным толчком для совсем других мыслей,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Без рюмки не обойтись

Украина понемногу уничтожает российский Черноморский флот. События, произошедшие в Крыму на этой неделе, не прокомментировал Владимир Путин. К слову, часто заявления о якобы "красных линиях" делает пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Как отметил Игорь Яковенко, Захарова сильно пьет, а российский диктатор якобы этим не занимается. Поэтому Путину комментировать сложно.

"Комментировать без стакана то, что происходит в Черном море, для российского президента достаточно сложно, ведь Путин теряет Черное море", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

В Крыму россиянам неспокойно