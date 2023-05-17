Освобождать Крым будут силой: Джемилев заявил, что Россия закрыла все пути к переговорам

Первый глава Меджлиса сообщил, что возвращение Крыма в состав Украины возможно только военным способом. Также Джемилев добавил, что крымские татары ждут прихода ВСУ.

Мустафа Джемилев сообщил, что крымские татары с начала агрессии России в 2014 году не признавали оккупационную власть, и все еще ждут возвращения в состав Украины.

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Что известно о планах деоккупации Крыма

Украинский депутат Джемилев сообщил, что говорил с сознательными людьми, которые остались на оккупированном полуострове, и отношение к Украине у крымских татар очень положительное: "хоть превратите все в ад, только приходите быстрее". Но мирным путем Крым в Украину уже не вернется.

Они сами закрыли все пути для переговоров. И сейчас другого пути, кроме военного, не остается. Когда мне звонят по телефону соотечественники из Крыма, спрашивают, как дела, какие перспективы, я говорю, что, скорее всего, будет силовое освобождение. Говорю, что мы будем стрелять, в том числе по военным базам в Крыму,

– заявил Джемилев.

Джемилев напомнил, что в начале полномасштабного вторжения, во время российско-украинских переговоров, основным требованием Украины было отвести войска врага к позициям по состоянию на 24 февраля 2022 года. Вопросы Крыма и Донбасса должны были решаться отдельно, и почти сразу спикер Путина Песков заявил, что возвращение Крыма в Украину обсуждаться не будет.

Кто такой Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев – украинский политический деятель крымскотатарского происхождения и правозащитник, диссидент, политический заключенный и действующий народный депутат. С 1991 по 2013 год занимал должность главы Меджлиса. За свои взгляды при Советском Союзе был исключен из университета и судим семь раз.

Но в ВСУ также убеждены, что Крым будет освобожден: Тарас Березовец, офицер Вооруженных сил, спрогнозировал, что во время отступления оккупанты будут бежать вплавь и по пути будут минировать все на своем пути. Такую тактику враги уже применяли во время "жестов доброй воли" в Харьковской и Херсонской областях.

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