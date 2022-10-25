Военный, поднявший украинский флаг над освобожденным островом Змеиный, погиб
После деоккупации острова Змеиный 4 июля украинские военные подняли государственный флаг. К сожалению, один из участвовавших в освобождении острова героев погиб.
Погиб защитник по имени Олег, поднявший государственный Флаг Украины на острове Змеиный. Об этом в эфире телемарафона рассказал его собрат, также участвовавший в завершающей операции на острове, сообщает 24 канал.
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"Он был настоящим воином"
Боец батальона "Традиции и порядок" Иван "Железняк" Пилипчук рассказал, что в субботу, 22 октября, прошло прощание с Героем.
Олег был настоящим воином, я его очень уважал,
– сказал Иван "Железняк".
Операция на острове Змеиный длилась более двух месяцев, чтобы освободить его от российских захватчиков. Это был комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств.
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Что известно об освобождении острова Змеиный
- Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что освобождение острова и возвращение его под украинский контроль лишило Россию ушей. Черноморский флот России не сможет вести радиолокационную и воздушную разведку.
- Украинские военные рассказали, как освобождали остров. Операция длилась более 2 месяцев. Это был комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств.
- В Главном управлении разведки показали, как поднимали украинский флаг на острове Змеиный. Он вернулся на свое место, заменив российскую тряпку, которая несколько месяцев мозолила глаза.
- После деоккупации острова Змеиный украинские военные нашли там чудом уцелевшего кота. Пушистика приютил командир разведчиков и символически назвал его Змеем.
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