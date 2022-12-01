Это ключ к победе, – Мусиенко назвал приоритетную задачу для ВСУ на Юге

Российские захватчики на территории Запорожской области передислоцируют больницу из временно оккупированного города Пологи в Мариуполь. По словам местных жителей, из больницы вывозят все, что уцелело. А вблизи Пологов слышны автоматные и пулеметные очереди.

Это напоминает события, которые происходили на правобережье Херсона, когда оккупанты уходили оттуда. Вероятно, россияне готовятся к отступлению из Запорожья. Об этом 24 каналу рассказал руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко.

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Внимание на Юг

По его мнению, когда ВСУ освободит Юг – Запорожскую область (Пологи, Мелитополь, южнее Бердянска) и левобережье Херсонщины – это позволит контролировать весь этот плацдарм. Выход из оккупированного Крыма, как горловина в бутылке, будет закрыт, и российские войска останутся там.

Сегодня деоккупация территории на Юге для нас является одной из приоритетных задач. Это ключ к окончательной победе в этой войне,

– подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, что при получении от Запада дальнобойного вооружения (хотя бы снарядов дальностью 150 километров), сможем увеличить огневой контроль на Крым. Росийские военные объекты будут уничтожены и они окажутся там зажатыми.

Полный разгром

В случае такого развития событий, по мнению эксперта, у нас появятся войска, которые могут быть привлечены к удержанию рубежей на Востоке и проведению контрнаступательных действий в частности там. Россия уже не сможет перегруппироваться на Юге так, чтобы вернуть эти территории (Запорожскую область частично, левобережье Херсонщины и юг Донбасса).

"Это должно оказать негативное влияние на Кремль и показало бы им, что нужно войну прекращать, потому что дальше будет полный разгром с полным выводом войск", – считает он.

Мусиенко отметил, что когда наши западные партнеры поднимают вопрос вывода российских войск, таким образом они дают России шанс покинуть сейчас территорию Украины, прекратить обстрелы и выйти из конфликта с меньшим уроном.

В противном случае – полный разгром,

– уверен собеседник.

Александр Мусиенко отметил, что сейчас Украина наносит постоянные удары по городам Пологи, Мелитополю, уничтожая склады, логистику врага. Подобные действия открывают движение для украинских войск.

"Однако для того, чтобы существовало больше возможностей продвигаться, нам очень помогли бы танки и дополнительная артиллерийская поддержка от западных партнеров", – отметил он.

Возможна дезинформация врага

"Я проследил реакции на оккупированных территориях в Мелитополе и других населенных пунктах. Там очень нервно отнеслись к ситуации, которая возникла после деоккупации правобережья Херсонщины", – считает эксперт.

По его словам, оккупанты начали демонстрировать, как они строят оборонные рубежи, укрепляются.

На правобережье Херсонщины тоже так было: потеряв Давыдов Брод (южнее Борислава), они тоже начали строить защитные сооружения. В результате, чем все закончилось,

– подчеркивает Мусиенко.

По его мнению, ситуация на Запорожской АЭС тоже показательна. По сообщению руководителя "Энергоатома", создается впечатление, что оккупанты там мародерят и все вывозят. То же самое происходило в Херсоне и других местах.

"Это может быть и определенная дезинформация врага, которую он распространяет с целью, чтобы нас быстрее заманить. Но никто и не торопится", – успокоил эксперт.

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На Юге оккупанты имеют проблемы

По его словам, на Южном направлении у россиян сложная ситуация. Они перетащили под Сватово дополнительно артиллерию и держатся на Донбассе. Но существенно нарастить на Юге артиллерийскую мощность у них нет возможности.

В то же время, украинские артиллерийские системы могут использоваться по другим направлениям. Наши войска, которые были вовлечены в контрнаступление на правобережье Херсона, могут быть привлечены и на других направлениях,

– рассказал Мусиенко.

Он отметил, что сейчас Украина получила поддержку артиллерийского и тяжелого оружия от наших партнеров, и это может очень серьезно нарастить наш уровень. Тем более что сейчас враг бросил свои силы на Бахмут, где с точки зрения наступательных действий он расценивается им приоритетным.

Александр Мусиенко напомнил, как ВСУ с августа по октябрь на правобережье Херсонщины получили преимущество в артиллерии над врагом. В августе было преимущество русской артиллерии в несколько раз. ВСУ в результате поставок наших партнеров и собственных ресурсов дошла до того, что у россиян возник снарядный голод и мы навязали им артиллерийские дуэли.

"Когда россияне начинают ощущать недостаток силы, они ведут себя неуверенно", – считает эксперт.

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Ситуация на Юге: коротко