ВСУ снова попали точно в цель: в Токмаке больница заполнена ранеными оккупантами
Источник:Иван Федоров
В Запорожской области снова расцвел "хлопок". Там наши защитники атаковали российских захватчиков. Удар был настолько сильным, что для "трехсотых" уже не хватает мест в медучреждениях.
Так, в Токмаке местная больница буквально таки переполнена бойцами Путина. Оккупанты получили ранения во время атаки наших воинов.
Кстати Еще почти 500 ликвидированных захватчиков за сутки: потери врага по состоянию на 24 октября
"Ждем еще больше хороших новостей"
Мэр Мелитополя отметил, что в Токмаке прилетело в место расположения оккупантов.
ВСУ снова попали точно в цель! Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "трехсотым",
– подчеркнул Иван Федоров.
Также городской голова Мелитополя отметил, что сейчас есть информация о большом количестве погибших. Однако она нуждается в уточнении.
Впрочем, безусловно, это не единственная удачная операция ВСУ, подчеркнул Федоров. И добавил: "Ждем еще больше хороших новостей".
Читайте также Россия выдала очередное фейк-обвинение в сторону Киева по поводу "грязной бомбы", впутав Британию
Где расположен Токмак: смотрите карту
Как украинские воины в Запорожской области оккупантов уничтожают
- В Михайловке наши защитники уничтожили сразу три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".
- Оккупантам пришлось срочно эвакуировать раненых. В Генштабе подтвердили, что враг вывозил около 70 своих "трехсотых".
- 23 октября в районе Энергодара украинские воины уничтожили 4 вражеских гаубицы, 3 грузовика с боеприпасами и 2 РСЗО "Ураган" с боевыми расчетами.
- Кстати, также ликвидировали около полусотни бойцов Путина, а еще около 40 получили ранения.
- Накануне в поселок близ Мелитополя завезли "хлопок". Иван Федоров рассказал, что взрывы прогремели в Мирном. Потери врага уточняют. Впрочем, уже в скором времени информацию обнародуют.
Детей уже должны были вернуть домой. Впрочем, россияне позвонили их родителям с требованием передать зимние вещи. Оккупанты заявили, что "дети задержатся на отдыхе".
Стоит увидеть – Украинские воины мощно отвечают врагу в Запорожской области: смотрите видео