Еще 1000 детей россияне вывезли из Украины якобы на оздоровление, – Лубинец

Российские оккупанты вывезли еще 1000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области. На этот раз захватчики объяснили это "оздоровлением", которое дети якобы получат в Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 27 июля.

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Депортация детей из Украины

Россияне вывезли 1000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области в Кабардино-Балкарию на "оздоровление",

– сообщил Лубинец.

Он отметил, что за более чем 2 года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который "взял шефство" над Херсонской областью.

"Большинство из этих детей имеют родителей, которые в свою очередь, вероятно, предоставляют разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор является свободным в условиях оккупации, остается открытым вопросом", – объяснил омбудсмен.

По его словам, во время таких поездок дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции враждебного государства.

Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики России,

– подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что вывоз детей Россией - это нарушение прав детей и международных норм защиты прав человека.

Также он добавил, что Украина продолжает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВОТ и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности.