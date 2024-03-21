Россия похищала и депортировала украинских детей еще задолго до 2022 года: кто за этим стоял

Во время полномасштабной войны российские захватчики активно похищают и депортируют украинских детей. Однако, оккупанты делали это еще задолго до 24 февраля 2022 года.

Так, агрессор вывозил наших несовершеннолетних граждан с оккупированных территорий в Россию еще с 2014 года. Кто за этим стоит, и как враг годами строил систему геноцида украинских детей – читайте в материале 24 Канала.

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Военная преступница "доктор Лиза"

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора и так называемой "уполномоченной президента по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой. Их подозревают именно в принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий нашего государства в Россию.

Однако, крайне важно понимать, что подобные преступления россияне совершали задолго до полномасштабного вторжения. Так, одобренная Кремлем программа похищения детей из псевдореспублик существовала еще в 2014-м. Ее лицом выступала Елизавета Глинка – более известная как "доктор Лиза".

Эта "благодетельница" и на тот момент лидер фонда "Справедливая помощь" активно посещала неподконтрольные Киеву города, заезжала в детские больницы или детдома. Если родители или опекуны не успевали среагировать и отбить детей, Глинка под прикрытием вооруженных террористов вывозила несовершеннолетних в Россию якобы "на лечение". Назад в родной город обычно никто из детей уже не возвращался.

Елизавета Глинка была лицом проекта похищения украинских детей / Фото росСМИ

Интересно, что в стране-агрессоре из "доктор Лизы" сделали "героиню". На самом же деле она военная преступница, которая полностью понимала, что ничего хорошего не делает. В частности, об этом свидетельствует и тот факт, что именно у Глинки дома скрывался от следствия один из убийц Степана Чубенко Вадим Погодин. Она вместе с мужем знали, за что полиция разыскивает этого палача.

В 2014 году трое предателей-боевиков замучили и убили 5 выстрелами в затылок 16-летнего Степана Чубенко . Сделали это из-за сине-желтой ленты на рюкзаке.

К слову, со смертью этой военной преступницы ее дело продолжили преемники. Так, до полномасштабного вторжения, согласно открытым источникам, работники так называемой "Справедливой помощи" вывезли из Донбасса в Россию более 700 детей.

Некоторые из них, по данным источников 24 Канала, сейчас выполняют обязанности по охране украинских пленных. Причем делают это с таким упорством, что действительно могут считаться самыми профессиональными палачами. Ведь за 8 лет "воспитания" россияне смогли не только лишить их будущего, но и превратить в крайне жестоких преступников.

Коротко важное о депортации украинских детей