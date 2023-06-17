Депортация детей с оккупированных территорий: россияне вывозят 300 малышей в Чувашию

Российские захватчики продолжают депортировать детей с временно оккупированных территорий Украины. В частности, сотни малышей могут оказаться аж в Чувашии.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Следует отметить, что еще в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина и российской уполномоченной по делам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Причиной является похищение украинских детей. Оба должны быть арестованы в странах, которые являются подписантами Римского устава.

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Россияне вывозят украинских детей в Чувашию

Федоров сообщил, что российские оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в "солнечную" Чувашию.

В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен. Сначала захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря (на самом деле – счастливого детства), теперь ссылают малышей за 1600 километров от дома вглубь России,

– отметил городской голова.

По его совам, дальше захватчики будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей в России как заложников.

"Украинские дети – последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа", – подчеркнул Федоров.

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Трое украинских детей, которых украли россияне, вернулись домой

В апреле в Украину вернулись троих детей, которых ранее силой вывезли захватчики. Они не видели родных около полугода. Дорога заняла 15 дней.

Дедушка одной из девочек рассказал, что не видел ее с октября. Он поблагодарил всех, кто помог с возвращением детей.

Советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказывала, чтоОфициально известно об исчезновении 19 393 детей. Пока удалось вернуть 361 из них.