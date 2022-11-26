Более 10 тысяч украинских детей оккупанты планируют вывезти в Россию

Россияне на временно оккупированных территориях массово проводят расширенные медицинские осмотры украинских детей. Тем самым они прикрывают депортацию детей на территорию России.

Центр национального сопротивления призывает украинцев, живущих на временно оккупированных населенных пунктах, не допускать российских врачей обследовать их детей. Лучше, если есть возможность, вообще покинуть неподконтрольную Украине территорию.

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"Нуждаются в специальной медицинской помощи": как россияне вывозят из Украины детей

Оккупационная администрация на захваченной части Луганской области провела расширенные медицинские осмотры для 15 тысяч украинских детей. Российские медики, привезенные для проведения обследований, отчитались, что 70% из этих детей "нуждаются в специальной медицинской помощи".

В Центре национального сопротивления сообщают, что этими действиями россияне оправдывают скрытую депортацию. Сначала детей везут в специализированные оздоровительные заведения в России.

Впоследствии задерживают возвращение несовершеннолетних домой, а когда их родители приезжают к детям, не выпускают обратно в Украину. Захватчики хотят как можно быстрее заменить украинцев на оккупированных территориях россиянами.

Берегите детей от подлости россиян, а по возможности оставьте регион. Вернемся домой после деоккупации,

– призывают в Центре сопротивления.

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Как российские "комиссии по делам несовершеннолетних" похищают детей из Украины

Оккупанты депортировали десятки тысяч украинских детей на территорию России. Для этого они создали так называемые комиссии по делам несовершеннолетних.

В Луганской области и на Донбассе такие "комиссии" осуществляют внезапные проверки семей. Если они замечают какие-либо нарушения, то выписывают административный штраф и передают дело в суд с рекомендацией о лишении родительских прав.

Кроме того, россияне принудительно депортируют такие категории детей: сирот; тех, кто остался без отца в результате принудительной мобилизации; а также проживающих только с бабушкой или дедушкой.

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