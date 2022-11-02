Россияне признали свои истинные намерения – облсовет о депортации из Херсона
Российские захватчики осуществляют принудительную "эвакуацию" населения с территории оккупированной Херсонщины, оккупанты показали свои истинные намерения.
Да, несмотря на заявления россиян, что таким образом они стремятся сохранить жизнь и здоровье людей, их настоящая цель – депортировать украинцев в Россию. Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Создают условия, чтобы люди уехали
Сейчас российские захватчики расширили географию временного переселения. Теперь украинцев "эвакуируют" также из Каховки, Новой Каховки, Голой Пристани и других населённых пунктов.
Украинцев фактически заставляют уезжать из своих домов. Оккупанты закрывают местные медицинские учреждения и продовольственные магазины.
Создают такие условия, чтобы люди вообще не могли там существовать,
– сообщил Соболевский.
Кроме того, впереди зима и оккупанты пытаются создать все "условия", чтобы люди считали, что единственный выход для них – уехать в Россию.
Соболевский рассказал о депортации украинцев в Херсонскую область: смотрите видео
Маршрут через Крым и в депрессивные районы
Захватчики вывозят украинцев в Россию через оккупированный Крым. В Краснодарском крае есть база россиян, где они временно размещают людей, а затем отправляют их в другие регионы страны-агрессора.
В первую очередь это депрессивные районы России,
– заметил Соболевский.
Люди отказываются уезжать
По словам первого заместителя Херсонского облсовета, абсолютное большинство людей отказывается уезжать из Херсона. Да, масштабы этой депортации относительно невелики.
"Несмотря на психологическое принуждение и атмосферу, которую они (оккупанты – 24 канал) создают, люди отказываются уезжать. Люди пытаются оставаться либо в своих населенных пунктах, либо переезжать к родственникам в других населенных пунктах на территории Херсонской области, у которых оккупанты пока не требуют перемещения ", – рассказал Соболевский.
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Ситуация в Херсонской области: актуальная информация
- Россияне постепенно выводят артиллерию и технику с правого берега Днепра и перемещают ее на левый. По всему побережью реки на левом берегу, а также мимо Каховского водохранилища обустраивают фортификационные сооружения – производят окопы, блиндажи и заливают бетоном.
- Кроме того, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что захватчики взимают новых мобилизованных в Херсон.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупантыы не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией.
- В то же время Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщину и достигли значительных успехов в этом направлении. Следовательно, по мнению руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, уже к концу осени они могут освободить оккупированный Херсон.