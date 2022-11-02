Россияне признали свои истинные намерения – облсовет о депортации из Херсона

Российские захватчики осуществляют принудительную "эвакуацию" населения с территории оккупированной Херсонщины, оккупанты показали свои истинные намерения.

Да, несмотря на заявления россиян, что таким образом они стремятся сохранить жизнь и здоровье людей, их настоящая цель – депортировать украинцев в Россию. Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Создают условия, чтобы люди уехали

Сейчас российские захватчики расширили географию временного переселения. Теперь украинцев "эвакуируют" также из Каховки, Новой Каховки, Голой Пристани и других населённых пунктов.

Украинцев фактически заставляют уезжать из своих домов. Оккупанты закрывают местные медицинские учреждения и продовольственные магазины.

Создают такие условия, чтобы люди вообще не могли там существовать,

– сообщил Соболевский.

Кроме того, впереди зима и оккупанты пытаются создать все "условия", чтобы люди считали, что единственный выход для них – уехать в Россию.

Соболевский рассказал о депортации украинцев в Херсонскую область: смотрите видео

Маршрут через Крым и в депрессивные районы

Захватчики вывозят украинцев в Россию через оккупированный Крым. В Краснодарском крае есть база россиян, где они временно размещают людей, а затем отправляют их в другие регионы страны-агрессора.

В первую очередь это депрессивные районы России,

– заметил Соболевский.

Люди отказываются уезжать

По словам первого заместителя Херсонского облсовета, абсолютное большинство людей отказывается уезжать из Херсона. Да, масштабы этой депортации относительно невелики.

"Несмотря на психологическое принуждение и атмосферу, которую они (оккупанты – 24 канал) создают, люди отказываются уезжать. Люди пытаются оставаться либо в своих населенных пунктах, либо переезжать к родственникам в других населенных пунктах на территории Херсонской области, у которых оккупанты пока не требуют перемещения ", – рассказал Соболевский.

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