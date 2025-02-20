Организовали депортацию украинских детей из Херсона: будут судить близких к Путину россиянок

Россиянки организовали депортацию двух воспитанников дома ребенка из оккупированного Херсона. Украинские прокуроры уже направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Жену лидера политической партии "Справедливая Россия" и его доверенное лицо, что является депутатом государственной думы федерального собрания, подозревают в нарушении законов и обычаев войны.

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Что известно о судьбе детей

В конце августа 2022 года женщины прибыли в оккупированный Херсон под видом официального визита. В незаконно созданном на базе Херсонского областного дома ребенка заведении они осмотрели воспитанников с целью определения конкретных детей.

Впоследствии подозреваемые организовали депортацию 11-месячной девочки, лишенной родительской опеки, и почти 2-летнего мальчика, который временно находился в учреждении из-за сложных жизненных обстоятельств в семье. Детей под предлогом дополнительного медицинского обследования незаконно вывезли в Москву.

Следствие установило, что по состоянию здоровья мальчик и девочка не нуждались в обследовании или лечении, поэтому для депортации в Россию объективных причин не было.

Украинским детям выдали свидетельства о рождении российского образца. Девочке изменили персональные данные, ее удочерили глава партии "Справедливая Россия" с женой. Мальчика же из-за психологических недостатков развития отдали органам опеки, его местонахождение пока неизвестно.

Действия России по принудительной депортации украинских детей, предоставление им российского гражданства и передачи на воспитание в российские семьи грубо нарушают нормы международного права,

– отмечают в Офисе Генпрокурора.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляла СБУ.

Напомним, США идентифицировали сотни украинских детей, которые были депортированы с оккупированных территорий. С помощью президентских самолетов по меньшей мере 2 группы детей перевезли в Россию в мае и октябре 2022 года.