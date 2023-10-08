Электронный "рынок": оккупанты придумали новый способ депортировать детей
Оккупанты продолжают насильственно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Они придумали новый способ делать это в Донецкой и Луганской областях.
Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский, отметив, что оккупанты ввели так называемый "электронный рынок детей".
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Хотят скрыть свои преступления
Как отметил Лисянский, оккупанты подключили электронные базы данных относительно детей в федеральный банк данных России. Они побуждают потенциальных "родителей" забирать детей на временно оккупированных территориях Украины. Раньше подход был другим.
Если раньше они вывозили детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию, то сейчас они побуждают "родителей" ехать на эти территории и забирать детей. Так они пытаются отойти от обвинений в депортации детей и показать, что сами "родители" приезжают. Этакая глобальная стратегия, чтобы выгородить Путина,
– заметил Лисянский.
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Несмотря на это, количество "родителей", приезжавших на оккупированные территории Украины, оказалось небольшим. Поэтому Россия продолжила организовывать разные так называемые "отдыха", "конкурсы", "тренинги" и т.д. Оккупанты вывозят детей, а там уже их забирают "родители".
Депортация детей продолжается. Но масштабы несколько снизились. На временно оккупированных территориях Украины – демографический провал. Многие выехали, многих депортировали. Детей там все меньше и меньше. Депортация становится менее масштабной, но она есть,
– подчеркнул Лисянский.
Депортация украинских детей в Россию: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия насильно вывозит украинских детей на свою территорию. Поэтому в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.
- Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что как только ребенок попадает в Россию, то их сразу пытаются перевоспитать. Малыши навязывают нарративы российской пропаганды.
- Шесть детей, которых удалось вернуть после депортации, встретились с европейскими лидерами в Гааге. Они рассказали свои истории насильственного вывоза в Россию.