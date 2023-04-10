Помогала России депортировать украинских детей: СБУ сообщила о подозрении коллаборантке

Сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении предательнице Украины. Женщина помогла России депортировать более тысячи украинских детей.

В СБУ уточнили, что оккупанты насильно вывозили детей из временно оккупированных районов на Юге и Востоке Украины.

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Несовершеннолетних вывозили в Севастополь в течение сентября - октября 2022 под видом "добровольной эвакуации". Среди пострадавших – сироты и сотни детей, родители которых были незаконно задержаны оккупантами на попытке уехать из зоны боевых действий.

Для обеспечения депортации несовершеннолетних российские захватчики привлекли владелицу одного из крымских туристических агентств. Именно она добровольно согласилась помочь оккупантам принудительно вывезти детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки на территорию временно оккупированного полуострова.

– сообщили в СБУ.

Для этого женщина выделила автобусы и предоставила дальнейшее размещение депортированных детей на базе социальных объектов в Крыму.

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Следователи Службы безопасности сообщили владелице турфирмы о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины о коллаборационной деятельности. В настоящее время она скрывается на временно оккупированной территории Юга Украины.

Ордер на арест Путина за вывоз детей: главное

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовской-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Если они выедут на территорию России в страны, участвующие в МКС и ратифицировавшие Римский устав, их должны арестовать и передать в суд. Украина может потребовать их арест на территории 123 стран, признающих решение МКС.

Добавим, что в мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, с временно оккупированной территории и территории Украины.

Опасность заключается в том, что с обретением ребенком гражданства его можно усыновить. По российскому законодательству усыновители имеют право полностью изменить информацию о ребенке – дать новое имя, изменить дату и даже место его рождения.