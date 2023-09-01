Самой маленькой – всего 2 года: Украина вернула еще 11 детей, которых украли россияне

1 сентября 2023, 17:52
Читати новину українською

Источник:

Андрей Ермак

Оккупанты пытаются уничтожить украинскую нацию, похищая ее детей и "воспитывая" из них "россиян". Тем временем Украина прилагает максимальные усилия для возвращения своих маленьких граждан, депортированных врагом.

Еще десяток маленьких украинцев получили возможность учиться в образовательных учреждениях Украины. За последнюю неделю из российского плена удалось освободить 11 детей.

Смотрите также В оккупированный Мариуполь хотят переселить 300 тысяч россиян: украинцев депортируют

Самой молодой украиночке – 2 годика

Все возвращенные дети были незаконно вывезены оккупантами. Россияне удерживали их на временно оккупированных территориях Херсонщины. Среди похищенных детей – шестеро малышей – сирот. А у других пятерых детей есть семьи. Самому маленькому спасенному ребенку – 2 года, самому старшему – 16 лет.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, вернуть депортированных детей удалось благодаря слаженной и кропотливой работе многих служб. Это Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, организация Save Ukraine, Украинская сеть за права ребенка и многие другие.

Россия "присваивает" детей из Украины

  • 10 апреля удалось вернуть домой еще 24 ребенка. Во время оккупации Херсонской области российские оккупанты вывезли их в глубь России и оккупированных территорий.
  • На начало апреля Дарья Герасимчук – советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации – рассказывала, что Украине удалось вернуть 361 ребенка. По официальным данным, Россия с начала войны похитила 19 393 украинских ребенка. Впрочем, на самом деле, количество принудительно депортированных россиянами детей может составлять около 300 тысяч.
  • Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного российского президента по делам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им инкриминируют причастность к незаконной депортации и перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Автор: Анастасія Колеснікова