Депортируют, насилуют, вывозят детей: Зеленский о преступлениях РФ против человечности

Президент Украины Владимир Зеленский обратился со специальной речью к парламенту Дании, призвав правительство страны посодействовать общеевропейскому давлению на Россию.

Это давление необходимо Украине и Европе, чтобы отстоять базовые ценности, на которых построена жизнь в цивилизованном мире. Ведь сегодня Россия позволила себе переступить все – и через права человека, и через свободу на европейском континенте, сообщает 24 канал.

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Новые преступления России против человечества

Зеленский заявил, что пока нет ни одного преступления против людей и человечности в целом, которое бы не совершили оккупанты.

Они депортируют наших людей на территорию России силой, насилуют женщин, несовершеннолетних девушек, занимаются мародерством,

– подчеркнул он.

Президент Украины еще раз отметил, что российские солдаты увезли в Россию уже более двух тысяч детей.

Мы не знаем – где они, нет даже полного перечня этих детей. Есть ли у них семьи? Как они потом найдут своих родных, близких людей?

– обратился к правительству Зеленский.

Чтобы исключить это зло из Украины, президент Украины призвал политиков и дипломатов поднять на уровне Евросоюза вопрос о солидарности в защите свободы человека.

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