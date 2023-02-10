Депутат Европарламента назвала Зеленского "президентом всего свободного мира"

Известная литовская политика Раса Юкнявичене, которая также является депутатом Европарламента, активно поддерживает Украину. В своих соцсетях она написала сообщение в поддержку президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский во второй раз с момента полномасштабного вторжения уехал за пределы страны. 9 февраля президент Украины посетил Европарламент, где сорвал бурные аплодисменты.

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Литовская политика выделила речь Зеленского

Раса Юкнявичене появилась в Европарламенте в вышиванке. Также она выделила речь Зеленского в Европарламенте.



Политика не пришла в украинской вышиванке / Фото из фейсбука депутата

Зеленский сегодня не только Президент Украины, он – Президент всего свободного мира. Это ощущалось в пленарном зале, когда он выступал перед нами и перед всей Европой.

– написала она.

Юкнявичене подчеркнула, что речь Зеленского была о Европе, "о том, что Украина возвращается домой, о том, что она защищает свой европейский образ жизни, свободу быть другим, свободу выбирать, экономическое и социальное благосостояние".

Политика также отметила, что после выступления Владимира Зеленского в парламенте был такой ажиотаж, которого она раньше не видела.

Все сотрудники администрации и советники собрались в вестибюль перед пленарным залом, чтобы хоть краем глаза увидеть украинских героев! Но войну еще не выиграли. Мы должны сделать даже больше, чем сделали к этому моменту,

– добавила Юкнявичене.

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