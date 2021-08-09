Депутат из Прикарпатья похвастался убитыми утками: фото, видео

Депутат Стефан Магас 8 августа показал, как сам отметил, "свой первый трофей". Именно так он прокомментировал ряд фото и видео с убитыми утками.

Его сообщение в фейсбуке содержит почти 20 фото и видео. Там депутат рассказывает, что это его первый трофей, а впоследствии – что из уток уже сварили уху.

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Депутат из Ивано-Франковска похвастался убитыми птицами

Депутат Ивано-Франковского городского совета Стефан Магас показал, что занимается охотой и убивает птиц. Он показал результаты охоты, распространив фото с убитыми птицами и даже фото самих мертвых уток. С фото можно предположить, что удалось убить ориентировочно 10 птиц.

Моя первая утка, вот она... Вот мой первый трофей,

– похвастался депутат.

Более того, он опубликовал видео, где рассказывает, что с утки уже сварили уху и даже показывает ее.

Действительно, 7 августа на Ивано-Франковщине начался сезон охоты на пернатую дичь. Однако в полиции призвали охотников соблюдать правила и подробно прописали их.

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