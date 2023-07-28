Не устраивала кадровая политика: Кривошеев заявил о выходе из партии "Слуга народа"
Источник:Игорь Кривошеев
Нардеп от "Слуги народа" Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии. В своем обращении он сообщил, что причиной стала "кадровая политика партии".
Нардеп рассказал, что его давно это не устраивало, и ему стыдно за молчание.
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П рычины выхода из партии "Слуга народа"
В начале обращения депутат вспомнил скандалы вокруг бывших "слуг" Николая Тищенко и Юрия Аристова, которые во время войны отдыхали за границей. Нардеп заявил, что в этом вина кадровой политики партии. В частности, Кривошеев акцентировал, что сожалеет о молчании.
Они наказаны, будто вопрос исчерпан. Но нужно понимать, что они оба – это результат кадровой политики партии. Это системная проблема,
– утверждает депутат.
Особое внимание в объяснении Кривошеев уделил Даниилу Гетманцеву. Нардеп убежден, что его деятельность "деструктивна в отношении украинской экономики и обороноспособности" и сообщил, что не будет молчать. Он добавил, что было бы странно критиковать Гетманцева, находясь с ним в одной партии.
В конце Кривошеев подытожил, что выход из партии не означает присоединения к другим политическим силам. Депутат также не будет выступать против Владимира Зеленского – Кривошеев не удовлетворен именно кадровой политикой партии.
Скандалы вокруг депутатов от "Слуги"
- Недавно стало известно о отдых "слуги" Юрия Аристова в отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах. После скандала он подал заявление о сложении полномочий. 27 июля Верховная Рада проголосовала за лишение мандата Аристова.
- Ранее расследователи обнаружили заграничные поездки и люксовые авто нардепа от "Слуги народа" Богдана Торохтия. В свое время он был инициатором закона о невыезде депутатов.
- Политолог Николай Давыдюк предложил сделать ревизию всех дипломатических паспортов депутатов, чтобы выявить их нарушение. Он заявил, что у нарушителей должны забирать мандат, ведь государство не может снабжать "пляжников".