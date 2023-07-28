Не устраивала кадровая политика: Кривошеев заявил о выходе из партии "Слуга народа"

Нардеп от "Слуги народа" Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии. В своем обращении он сообщил, что причиной стала "кадровая политика партии".

Нардеп рассказал, что его давно это не устраивало, и ему стыдно за молчание.

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П рычины выхода из партии "Слуга народа"

В начале обращения депутат вспомнил скандалы вокруг бывших "слуг" Николая Тищенко и Юрия Аристова, которые во время войны отдыхали за границей. Нардеп заявил, что в этом вина кадровой политики партии. В частности, Кривошеев акцентировал, что сожалеет о молчании.

Они наказаны, будто вопрос исчерпан. Но нужно понимать, что они оба – это результат кадровой политики партии. Это системная проблема,

– утверждает депутат.

Особое внимание в объяснении Кривошеев уделил Даниилу Гетманцеву. Нардеп убежден, что его деятельность "деструктивна в отношении украинской экономики и обороноспособности" и сообщил, что не будет молчать. Он добавил, что было бы странно критиковать Гетманцева, находясь с ним в одной партии.

В конце Кривошеев подытожил, что выход из партии не означает присоединения к другим политическим силам. Депутат также не будет выступать против Владимира Зеленского – Кривошеев не удовлетворен именно кадровой политикой партии.

Скандалы вокруг депутатов от "Слуги"